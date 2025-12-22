北捷血案英雄有望進「忠烈祠」 八旬母淚流滿面：為兒子感到驕傲

即時中心／温芸萱報導

北捷台北車站、中山站日前發生隨機砍人事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈、縱火並持刀傷人，釀4死11傷。首名罹難者為57歲金融業人士余家昶，當時他在北車挺身而出，阻擋嫌犯行兇計畫，意外打亂其欲於站內丟擲燃燒彈、進行大規模砍殺的行動，卻被刀械重傷不幸身亡。余母表示，兒子孝順正直，對其救人行為深感驕傲，並盼能入祀忠烈祠。桃園市府民政局也指出，將在尊重家屬意願及法規下，協助爭取。

日前桃園市27歲嫌犯張文，在台北捷運台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成社會震驚。張文犯案後逃往中山商圈，最終墜樓身亡。整起事件共造成包含嫌犯在內4人死亡、11人受傷。

其中首名罹難者，是57歲、從事金融業的余家昶。案發當時，余家昶在台北車站發現張文行跡可疑，挺身而出阻擋其行動。警方事後調查發現，張文原計畫在車站內施放煙霧彈後，再丟擲燃燒彈並進行隨機砍殺，企圖製造更大傷亡，卻因余家昶出面制止，雙方爆發肢體衝突，燃燒彈箱意外起火，迫使張文放棄原定計畫。余家昶在搏鬥中遭受重傷，送醫後仍宣告不治。

事發多日後，北車現場仍可見民眾自發前往獻花悼念，並掛上寫著「勇士當為義鬥爭」的布條，感念他在危急時刻挺身而出。許多民眾認為，若非余家昶及時阻止並打亂嫌犯計畫，後果恐難以想像。

北車現場仍可見民眾自發前往獻花悼念，並掛上寫著「勇士當為義鬥爭」的布條。（圖／民視新聞資料照）

據了解，余家昶的母親今年80歲，長年虔誠供奉觀世音菩薩。她受訪時表示，兒子育有三名子女，一人在美國、兩人在台灣，平時十分孝順，幾乎每天都會聯絡，週末也固定返家探望。案發前一週未返家，讓她心生不安，當天從新聞看到「57歲余姓男子」時，便隱約感到不妙。

余母也提到，余家昶從小受到父親影響，父親曾參與忠烈祠興建規劃，他經常跟隨前往，培養出助人為樂、見義勇為的性格。她表示，兒子個性耿直，看到不平之事總會挺身而出，如今雖然難以承受白髮人送黑髮人的痛，但對兒子救人之舉感到無比驕傲，也盼能有機會入祀忠烈祠。

龍潭區中興里里長彭石松也表示，余家昶在地方上以孝順聞名，事發當天母親多次撥打電話未接，便知情況不對，消息傳出後，鄰里無不感到不捨。家屬目前盼外界給予空間，低調處理後事。

里長彭石松表示，余家昶在地方上以孝順聞名。（圖／民視新聞）

對此，桃園市民政局副局長賴嘉美指出，入祀忠烈祠須經國家審核程序，原則以因公殉職的軍、警、消及民防人員為對象，一般民眾若具特殊忠烈事蹟，仍須報請主管機關及內政部等單位審議。市府將在尊重家屬意願及制度規範下，盡力協助家屬爭取相關認定與表揚。

桃園市民政局副局長賴嘉美指出，市府將在尊重家屬意願及制度規範下，盡力協助家屬爭取相關認定與表揚。（圖／民視新聞）

