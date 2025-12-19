北捷血案震驚全台！千千曝「下午就在現場附近」 一句話讓人背脊發涼

記者林宜君／台北報導

YouTuber千千因稍早才經過事發地，心情格外震驚。（圖／翻攝自千千IG）

北捷板南線日前發生隨機攻擊重大公安事件，引發社會高度不安，多名藝人與網紅接連發聲關注，其中YouTuber千千因稍早才經過事發地，心情格外震驚，也透過社群提醒民眾提高警覺。台北市捷運台北車站與中山站一帶，於今（19）日傍晚約5時發生隨機砍人事件。一名27歲張姓逃兵通緝犯，先在中山鬧區投擲煙霧彈，隨後持利器無差別攻擊路人，造成至少2人死亡、8人受傷，現場一度陷入混亂，震撼全台。

千千得知消息後，隨即在社群平台Threads發文，透露自己當天下午才在案發地附近活動，看到新聞相當心痛。（圖／翻攝自千千Threads）

YouTuber千千得知消息後，隨即在社群平台Threads發文，透露自己當天下午才在案發地附近活動，看到新聞相當心痛，僅希望所有傷者能早日康復。她也藉此提醒自己與粉絲，在外行動時務必提高警覺，「要一直提醒自己在外面盡量不要滑手機注意周遭！」。除了千千，演藝圈也有多位藝人表達關切。Lulu透過IG限時動態寫下：「希望大家都平安！」並附上流淚與雙手合十的表情符號，流露沉痛心情；夢多則表示自己稍早也在中山站附近，直呼「希望大家沒事」，引來粉絲湧入留言關心報平安。

警方初步調查指出，涉案的張姓男子為逃兵通緝犯，犯案後遭警方包圍，疑似畏罪從高處墜落，送醫後不治。案中一名57歲男子曾試圖阻止張嫌行兇，卻遭從背後刺傷，因失血過多，送往台大醫院搶救仍宣告不治。其餘傷者分送多家醫院治療中，詳細犯案動機仍待檢警進一步釐清。

