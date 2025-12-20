北捷血案》台中新光三越傳成下個目標？何欣純：應提高「見警率」

何欣純指出，歲末年終，百貨公司、商圈等都會出現人潮聚集，首要就是提高「見警率」。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕27歲通緝犯張文昨在台北捷運昨隨機連續攻擊案，更有網路留言恐嚇下一個目標是台中新光三越。何欣純今指出，歲末年終，百貨公司、商圈、市政重大活動、公眾場合等都會出現人潮聚集，首要就是提高「見警率」，市警局要提升戒備，警力也要最有效地部署，以安民心；第二，這個時節市長應該出面進行信心喊話，做出安穩民心的作為，再次強調，安民心很重要。

盧秀燕應該出面信心喊話

何欣純今天在陽光城市發展協會與得根教育基金會包場國片《大濛》觀影會前受訪表示，中市府應該要求市警局應有效部署警力，在人潮多的商圈、大型活動應該提高見警率，以安民心；民眾自我防護的意識也要提高，在公共場合遇到危險，該如何自保，讓自己安全活下去，最重要的一件事。

何欣純也提及，中央推出的小橘書「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，仍有許多民眾詢問索取，她建議中央可增加印刷，給地方政府發送，地方政府也能跟市民宣導，透過「當危機來臨時：台灣全民安全指引」了解如何自我防範因應。

教育部次長張廖萬堅也受訪指出，這次北捷隨機連續攻擊案並造成死傷，全國人民受到重大衝擊，針對學生部分，教育部會先穩定學生的情緒，教導學生在公共場所如何自保，強化自我防護能力，啟動輔導諮商系統，針對情緒比較容易受到波動的孩子要特別關心，在事件之後，透過校安以及輔導系統強化。

今天下午包場《大濛》包場觀影會，也是陽光城市發展協會創會理事長的張廖萬堅、何欣純，及台中市議員林祈烽、前市議員張耀中等人都參加，本片以台灣白色恐怖時期為背景，描述四○年代時台灣百姓的生活樣貌與社會風氣。

張廖萬堅表示，教育部會先穩定學生的情緒，教導學生在公共場所如何自保，強化自我防護能力，啟動輔導諮商系統，(記者蔡淑媛攝)

台北捷運昨隨機連續攻擊案，台中也遭恐嚇，何欣純表示，應提高見警率，市長也應出面信心喊話。(記者蔡淑媛攝)

