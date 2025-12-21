北捷血案「跨年照常」掀熱議 苦苓點關鍵：對惡人最好的還擊

北捷恐攻「跨年照常」掀熱議，苦苓贊同點出關鍵。（資料圖／張祐銘攝）

近日台北市捷運商圈發生令人驚恐的攻擊事件，尤其當時人潮聚集，許多人還來不及意識情況，就無辜遭受波及，引起社會各界討論。面對接下來將盛大舉行的跨年活動，有人認為應該停辦，不過，作家苦苓出面支持繼續跨年，「大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊」。

苦苓21日在社群表示，有人故意作亂，就是希望人心大亂，為了不讓作亂者如願，「該聚會的聚會、該跨年的跨年、該去人多的地方就去……大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊」。然而，他也提醒，大家要比以前提高警覺，重點是不要一直低頭滑手機，「不要和真實的世界斷線太久，免得連在身邊出現的惡魔都沒察覺」。

另外，苦苓坦言「敬悼挺身救人的勇者，但不建議你也這麼做」，能逃就逃，能躲就躲，真的無路可走了再挺身反抗，沒有人會說你怯懦，努力活下去才是最重要的，最後更喊話：「越是人心惶惶的時候，越要安靜、冷靜、平靜，等一切水落石出，等一切漸漸過去……我們還有很多好日子要過呢！」

攻擊事件發生後，不少網友開始討論是否繼續舉辦跨年，甚至有人揚言，「下一次12月31日，我會在北投砍死100人，不見不散！」不過，台北市長蔣萬安日前指出，恐嚇訊息的網路IP位址全屬境外，並持續加強相關區域的維安；而台北101董事長賈永婕也表示照常施放煙火，「我們還是會認真堅定的完成跨年煙火的任務。堅守崗位，把事情做好就是對家園與社會的守護！」

