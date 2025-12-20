北捷血案》SG M18煙霧彈非來自蝦皮 張文網購清單曝光

首次上稿 12-20 22:20更新時間 12-21 06:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕偵辦張文北捷連續攻擊案的台北市警局專案小組調查，張文曾利用蝦皮購物網購入一般生活用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等，但並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。

警方調查顯示，張文購買SG M18煙霧彈應是另有來源，亦有可能是向販賣生存遊戲的商家取得，警方將再循線進行源調查。

台北市刑大昨日提供張文購物帳號資料與蝦皮購物平台進行比對查證，發現張文的帳號是自11月起，陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，相關商品均屬依法可販售的品項。並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具。

蝦皮購物20日晚間最新聲明也指出，經過查證，該帳號所購買的商品都是依法可販售，蝦皮已向北市刑大提供資訊，將持續配合警方調查，並依相關規範進行商品管理與審查。

