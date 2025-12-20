北捷血案4死！百萬YTR千千「下午在附近」發聲了

19日台北車站、捷運中山站的誠品南西店發生無差別殺人案，而台北車站案發地遭到警方層層封鎖。（杜宜諳攝）

台北車站、捷運中山站昨（19日）傍晚發生無差別殺人案，27歲通緝犯張姓嫌犯丟煙霧彈、汽油彈以及揮長刀攻擊，造成4死（含兇嫌）9傷。對此，百萬YouTuber千千心有餘悸，因為下午她人就在附近活動。

整起恐攻事件發生於19日傍晚5時許，27歲張姓通緝犯在台北車站對民眾扔擲煙霧彈、汽油彈，並殺死57歲余姓男子；張嫌隨後逃往中山站外的誠品南西店持刀攻擊民眾，造成3人不治，最後他疑似畏罪墜樓亡。

千千在threads發文表示：「看到北車跟中山的消息嚇到，今天下午還在那附近移動，希望傷患能早日康復。」並補充：「要一直提醒自己在外面盡量不要滑手機、注意周遭。」

廣告 廣告

女星蔡詩芸得知恐攻案，相當震驚：「這個世界到底怎麼了？」她為無辜離世的人及其家屬祈禱，願受傷的人都能被及時救治、平安沒事，同時呼籲：「希望大家都能注意安全，外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機。」

主播房業涵也發文指出，進棚播新聞前2分鐘，發生隨機殺人案，所有人的手機頓時狂跳，記者第一時間趕到現場，她也在棚內單靠耳機訊息，和記者們接力口播整整兩小時，完全沒有稿子，房業涵累壞道：「虛脫的140分鐘。」

而threads現在出現許多案發現場的相關畫面，有網友質疑，當張姓嫌犯走在中山站斑馬線預備行兇前，其他駕駛和路人為何不阻止？釣出美妝YouTuber蘿倫回應：「不在現場用鍵盤講話最簡單，開車的人誰會沒事撞下去（即使有攻擊行為也不可能人人有勇氣真的撞好嗎！）正在走路的人當然要先跑啊不然要跟他打架？？？受傷了敲鍵盤的人負責嗎？？？」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

勞保修法 拚最終給付責任入法

張信哲曝愛情觀 給自由不強求

林光寧病逝 女婿蕭敬騰忍悲工作