北捷被逼讓座踹飛婦人！Fumi阿姨遭罰款曝裁定進度

Fumi阿姨北捷踹飛婦人後續，遭罰款還在申訴。（圖／陳祖棣攝、YouTube 中天新聞）

今年9月底台北捷運發生一起衝突，一名婦人在仍有空位的車廂中，要求一名坐博愛座的乘客「Fumi阿姨」讓座，並試圖以身上物品進行揮打，怎料，Fumi阿姨起身將婦人踹飛至對面座位，畫面曝光後引發熱烈討論，Fumi阿姨也因此爆紅，他日前受訪也透露北捷事件的後續。

Fumi阿姨日前登上女星薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，提到在北捷踹飛婦人的後續，表示婦人當時說要叫警察後，就直接消失在現場，他便繼續坐在原本的座位，其他乘客也都表現冷靜，站務人員走進捷運時，還釋出善意詢問是否需要幫忙，讓他以為大家都站在同一邊，想不到影片竟引起兩派爭論。

Fumi阿姨進一步透露，其實事件當下沒有想那麼多，就是處於戰鬥狀態。而被問到被官方罰款，她大方回覆目前還在申訴階段，律師有找出過往的判例，但不認同官方裁定的說法，「我們不想坐實他寫的那個，我們認為是正當防衛或過當防衛，他寫了那個詞我們覺得不想要留那個不好的紀錄，就是他寫的那個詞用的滿用力。沒有到很驚人的數字，就是完全可以負擔，只是我們不想要承認那個動詞」。

至於事件之後爆紅，Fumi阿姨坦言會感到害怕，最主要是擔心遭人汙衊、抹黑或受到物理攻擊，如果單純罵她則不是很介意。她也分享未來可能往網路名人方向發展，指出自己喜歡穿搭、美妝，最主要是喜歡搞笑，甚至希望談論性別議題，更坦露自己找工作不能說沒有遇到困難，但強調要保持正向，否則做自己會很辛苦。

