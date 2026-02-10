北捷被逼讓座踹飛老婦！Fumi阿姨裁定出爐「罰鍰金額」曝

婦人要求Fumi阿姨讓座，還兩度用手提包包打人，最後惹怒對方遭狠踹。（圖／翻攝自記者爆料網）

台北捷運去年發生一起優先席糾紛事件，一名73歲曾姓婦人於車廂內多次揮甩裝有金屬容器的提袋，強逼乘客讓座，卻反遭對方踢飛，引發社會熱議。事後，踹人的乘客「Fumi阿姨」因行為觸法遭裁罰，相關裁定近日正式出爐。

據《三立新聞網》報導，根據裁定書內容，事件發生於2025年9月29日下午4時許，地點在信義安和站行駛中的捷運車廂內。當時曾姓婦人因要求讓位與Fumi阿姨發生口角與肢體衝突，過程中，Fumi阿姨先後以左右腳將對方踢倒，警方依社會秩序維護法裁處6000元罰鍰。

Fumi阿姨收到裁定後提出聲明異議，主張曾姓婦人多次以裝有金屬物品的提袋撞擊其膝部，自己已多次忍讓，最終才以踢腿方式阻止對方行為，認為屬正當防衛，且雙方均未受傷，不應認定為互相鬥毆，加上自身為初犯，原裁處顯有不當。

法院審理後認定，曾姓婦人確實曾多次以隨身物品碰撞Fumi阿姨膝部，但在第四次行為遭左腳阻擋後，侵害行為即已停止。法院指出，後續踢飛行為已不符正當防衛所需的「正在進行中不法侵害」要件，因此難以採信防衛說法。

法官綜合相關影像與證據指出，雙方雖皆感受到疼痛，但並未造成實質傷害，且彼此均有對對方施以暴行的行為，認定屬於「互相鬥毆」並無不當。

考量本案發生於大眾運輸工具內，屬公眾場所，對社會秩序與安全造成影響，但同時斟酌Fumi阿姨個人素行良好，案發後亦未再滋擾，法院撤銷原處分，改裁處4000元罰鍰，全案定讞，不得抗告。

