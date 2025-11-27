北捷裸拍案增加 將補強巡邏死角

台北捷運傳出有民眾全裸拍攝不雅影片，台北市議員簡舒培痛批，近3年捷運站發生不雅行為案都是民眾通報，北捷及警察巡邏形同虛設。（本報資料照片）

台北市近來出現許多「裸拍族」，議員簡舒培指出，有民眾在台北捷運全裸拍攝猥褻影片並上傳社群平台，但北捷卻無知無覺，議員張志豪也發現，古亭河濱公園、文山區登山步道出現民眾全裸自拍。台北捷運警察隊回應，目前正盤點死角，會調整巡邏動線加強巡邏密度；北市警察局長李西河也允諾對相關案件會加強追查。

簡舒培表示，1名男子日前深夜在北捷站內全裸拍攝猥褻影片並上傳社群，但北捷保全和捷運警察都沒人發現，若當下有旅客或孩童經過撞見，實在難以想像。捷警隊從民國112年至今共接獲18件不雅行為案通報，但都是民眾發現後通報北捷，捷運警察完全沒有主動尋獲。

簡舒培指出，捷警隊僅對捷運站大廳、月台層、詢問處及捷運車廂巡邏，但巡邏範圍沒有包括較偏僻的連通道，這些偏僻角落儼然成為治安死角，才導致北捷每年發生不雅行為案件持續增加。

捷警隊回應，已配合捷運公司盤點死角，完成後會調整巡邏動線，針對人潮較多及重要轉乘站加強巡邏及守望密度；北捷表示，將於連通道增設巡檢點位，強化站務人員及保全巡檢頻率，同時評估調整或增設監視鏡頭，確保旅客安全與權益。

此外，張志豪也發現，許多「裸拍族」常在古亭河濱公園、文山區登山步道全裸自拍並上傳網路，甚至上午就開拍「約野砲」挑戰，相關貼文若被未成年族群看到，恐會誤認這些行為是合法的，家長帶小朋友出去玩看見也會造成不良影響，警方應盡速調閱影像追查，並加強巡邏，避免公共場域成為治安漏洞。

李西河說，對於相關案件會加強追查，日前專案追查當天就抓到裸拍者。