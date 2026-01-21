北捷西門地下街換新裝 融合二次元、K-pop元素

（中央社記者陳昱婷台北21日電）歷經近4個月改造，台北捷運西門地下街昨天以嶄新樣貌重新開放，化身結合動漫、二次元、K-pop、遊戲、潮流與特色餐飲的主題商場「西門地下市」，讓旅客好玩、好吃又好拍。

台北捷運公司攜手新想公司啟動「西門地下街整體再造計畫」，去年9月30日封閉總長約180公尺的西門地下街，並在昨天宣布西門地下市開幕。

北捷表示，西門地下市匯聚ACG動畫、漫畫與遊戲，並導入K-pop及潮流品牌，進駐品牌包含周邊主題店FANFANS、FANME、星宇文創及動漫商品店Animate，還有知名漫畫「火影忍者」主題餐廳一樂拉麵等。

為進一步形塑動漫世界氛圍，北捷表示，西門地下市在空間設計上以「年輕、多元、共感」為核心理念，採用深灰色調性結合霓虹光影，先在廊道融入列車車門、把手與車窗，象徵旅客前往隱身台北地底的平行宇宙，商場地板則畫上斑馬線與車道線，呈現地下城市風貌。

北捷表示，經營廠商新想公司透露，目前正與多家指標性品牌洽談進駐中，對市場反應與業績表現深具信心，營運穩定後，將以年度營收挑戰新台幣1億元作為階段性目標。

常前往西門町逛街的邱先生說，雖然整體造景別出心裁、非常有特色，但感覺開幕得太快了，很多店家都還沒有開，逛起來有些空蕩，期待之後能有更多元豐富商家。

與朋友一起來拍照的王小姐說，今天就是抱著一個踩點的心情，即便開的店家還不多，仍拍到很多好看的照片，很喜歡新的裝潢氛圍。（編輯：李亨山）1150121