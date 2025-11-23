北捷西門站引騷動 女子稱被踩腳起口角亮刀
〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運西門站昨天深夜傳出兩名乘客因踩腳衝突引發口角，其中一名女性乘客從隨身包包裡拿出水果刀，嚇壞不少民眾；市警局捷運警察隊今天回應，警方獲報到場立即將雙方帶離，所幸無人受傷，後續由轄區萬華分局依恐嚇罪嫌偵辦。
捷警表示，昨天晚間11點38分接獲通報，指稱有民眾持刀，經了解，一名女性乘客自稱在車廂內被另名男性乘客踩到腳，引發口角糾紛，該女隨後拿出隨身皮包裡的水果刀，現場查扣水果刀一把，無人受傷。
捷警提到，此案後續由轄區分局帶返所依恐嚇罪嫌偵辦，捷運公司將依大眾捷運法第50條之1規定裁處，提醒民眾若於月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報，或是撥打110報案。
