北捷親曝「1小物」隱藏功能 網大讚：好貼心的服務！

台北捷運系統是雙北市民最倚賴的大眾運輸工具，不僅班次密集、行車迅速，更以便利與準點著稱，是日常生活中不可或缺的重要交通方式。不過，許多民眾可能不知道，台北捷運竟然有「臨時通行票」，只要民眾有「3種」臨時需求，便能至捷運站服務處向站務人員索取。





台北捷運表示，藍色代幣票卡不只是普通單程票，它同時也是「臨時通行票」。（圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei臉書）





近日，台北捷運在社群平台分享這項「隱藏功能」，貼文中附上了一張藍色代幣票卡的照片，台北捷運解釋，雖然這看起來只是普通的單程票，但它同時也是「臨時通行票」，民眾若需要借用站內付費區的廁所、通行付費區通道或使用站內的商業設備，可至捷運站詢問處免費索取。北捷運也提醒民眾，這張臨時通行票「不能」搭乘捷運，並幽默表示：「不然閘門是不會放過你的。」

北捷這「1小物」隱藏功能大公開！可免費領取網大讚：好貼心的服務

民眾若需借用站內付費區廁所、通行付費區通道及使用站內商業設備，可至捷運站詢問處免費索取臨時通行票。（圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei臉書）

貼文發布後，不少民眾留言大讚：「好貼心的服務」、「謝謝小編分享，又學到一個不知道的功能。」也有網友分享自身經驗：「我昨天就靠這張穿過中山站付費區」、「借廁所用過 +1！」、「我也用過，上次去忠孝新生因為要去的Ubike站在另一個出口，就跟站務拿了一個臨時token。」

原文出處：北捷這「1小物」隱藏功能大公開 可免費領取網大讚：好貼心的服務！

