北捷認7監視器「回溯失靈」 胡采蘋驚呼：比寵物監視器還爛

12月19日發生的隨機砍人案造成4死11傷，案發後檢警調閱監視器卻傳出部分畫面「消失」，台北捷運公司董事長趙紹廉對此澄清，強調當天監視器並未故障，而是其中一台主機的「硬碟磁區受損」，導致7台監視器的影像無法回溯。此說法引發「財經網美」胡采蘋重砲抨擊，質疑北捷身為世界級地鐵，資安水準竟然比家用的「貓咪監視器」還不如，直言技術落差令人震驚。

針對外界質疑監視器失靈，北捷董事長趙紹廉昨（22日）解釋，事發路徑（B2層）共有40多台監視器，分別由4台主機控制，案發當時每一台監視器的即時畫面都是正常的，站務人員可以現場監控所有狀況。然而，其中一台主機因硬碟磁區損壞，導致連動的7台監視器錄影功能失效，無法調閱事發前幾分鐘或半小時的歷史畫面。趙紹廉指出，雖然這7台回溯失靈，但沿線仍有12台正常主機的影像可供查證，足以拼湊嫌犯從M8出口後的行蹤。

對此，胡采蘋在社群平台上表示，北捷雖然環境整潔、應變迅速，是世界級的公共運輸指標，但這次事件暴露出的技術漏洞卻「滿令人震驚」。她酸諷，連自家給寵物用的網路攝影機，都能保證24小時雲端回放服務，但國家級的重要設施竟然會因為硬碟磁區受損就導致畫面消失，批評北捷的資安管理水準與現行科技嚴重脫節。

回顧這起慘案，27歲嫌犯張文從台北車站M7出口一路襲擊至中山站與誠品南西店，最後在畏罪墜樓中結束瘋狂行徑，這場4死11傷的悲劇，讓國人對公共空間的安全防護產生高度疑慮。儘管北捷強調並非所有畫面都遺失，且剩餘影像已擷取存證提供給警方，但重大刑案發生時「關鍵監視器」無法發揮回溯功能，已引發大眾對於北捷設備維護頻率與冗餘備份機制的檢討聲浪。

