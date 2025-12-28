北捷變電站傳爆炸 虛驚一場

北捷忠孝復興站旁變電站二十八日發生火警並傳出炸聲響，造成空心磚牆破裂。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北捷運忠孝復興站旁的新復捷主變電站二十八日上午驚傳火警與爆炸聲響，現場冒出濃煙並伴隨牆面龜裂，台北市警消於上午九時四十分接獲報案後迅速馳援，確認起火點位於變電站一樓，是因變壓器設備故障短路所致。火勢於十時三分順利撲滅，現場燒燬面積約一平方公尺，財損估計約五千元。

整起事故幸無人受傷、受困，僅造成忠孝復興站部分電扶梯及電梯暫停運作，捷運全線列車運行也未受影響，相關單位已介入調查詳細肇因。

由於緊鄰交通繁忙的復興南路一段，且變電站外觀出現明顯煙霧與類似爆炸後的牆面損毀，一度引發周邊居民與路人緊張。警消人員抵達現場後，確認該建築為四層樓建物，起火點位於一樓，隨即佈水線灌救，迅速控制場面。

針對外界關注變電站外牆出現裂痕及突起，甚至有民眾擔憂建築結構安全，台北捷運公司系統處處長施政延出面釋疑。施政延指出，經初步調查，事故主因為主變壓器發生異常短路，故障瞬間產生的強大震波將變電站內部的粉塵與髒污向外震出，導致附近停放的公務車與地面覆蓋一層灰塵。

至於牆面毀損部分，施政延進一步說明，該處外牆並非建築的主結構牆，而是設計為「空心磚牆」。因此，二十八日事故中因短路震波導致的玻璃破碎及磚牆突起，純屬物理衝擊波所致，並未傷及變電站的主體結構安全，民眾無須過度恐慌。

北捷補充說，事發當下因變壓器異常引發上游主開關保護機制跳脫，導致板南線新埔站至善導寺站之間出現短暫電力跳脫情形。行控中心第一時間啟動轉供電作業，迅速恢復正常電力供應，列車運行均維持正常，僅忠孝復興站內的電扶梯與電梯因受電力波動影響而暫時停用。