北捷資安隱憂？董座曝「7監視器無法回溯」 她傻眼：貓咪監視器都有24小時回放了

北捷上週發生攻擊事件，現場監視器是否正常運作引發討論。（示意圖，鏡報李智為）

台北捷運台北車站、中山站近日發生煙霧彈攻擊與隨機砍人事件，事後傳出北捷有多支監視器失靈，對此北捷董事長趙紹廉否認表示，沒有監視器故障，但有一台主機磁區受損，因此有7支監視器「無法回溯」。這番說法掀起熱議，「財經網美」胡采蘋直呼震驚，「連我家的貓咪監視器都可以保證24小時雲端回放服務」，質疑北捷的資安水準是否有點嚇人。

監視器沒壞掉但無法回溯？ 北捷董座遭酸講幹話

趙紹廉22日出面回應監視器失靈問題，他強調在19日事發當天沒有任何一台監視器故障，所有監視器都可以看到應該拍到的地方，但是B2那層路徑上有40幾台監視器，共有4台主機在操作，其中有一台主機的磁區受損，因此有7支監視器沒有辦法回溯。趙紹廉重申，從現場看監視器畫面還是可以看到所有東西。

廣告 廣告

此番言論引發批評，退休員警石明謹就開酸「根本在講幹話」「我沒有變胖只是重了十公斤」，還有網友留言諷刺說道：「人沒生病，只是需要住院」。

北捷資安不如貓咪監視器？ 網質疑管理疏失

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她坐過多地鐵，認為北捷乾淨、應變迅速，大讚「真的是世界級的好」。

然而對於這次事件中發現，竟然有7支監視器因為主機磁碟受損而無法回溯，讓她感到相當震驚，「連我家的貓咪監視器都可以保證24小時雲端回放服務，連拍貓咪的服務都比較進階，這資安水準是不是有點嚇人」。

其他網友也紛紛留言表示：「覺得需要知道品牌、定期檢修保養紀錄與週期，這根本是管理疏失」「這真的超扯！北市府都沒有在管理北捷是嗎」「每支監視器都看得到即時影像，但根本沒有人在監控啊，有屁用。」「台北捷運也運作這麼久了，竟然沒有做好設備保養與定期維護，首都拿了最多資源，結果卻......」

更多鏡週刊報導

中山站隨機砍人引恐慌！ 噁男竟趁亂偷拍女生裙底當場被逮

藍營要修法！讓憲法法庭判決可公投複決 綠打臉：全世界沒這種案例

不是隨機犯案！張文行凶前2天「住旅館」過程曝光 房內搜出25瓶汽油彈