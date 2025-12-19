北捷跨年優惠時段 南京三民、台北小巨蛋進站免費搭

跨年即將到來，台北捷運為了配合12月31日北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，自12月31日6時起至115年1月1日24時，小碧潭支線及新北投支線除外，連續42小時營運不收班，而在跨年優惠時段南京三民站、台北小巨蛋站進站當趟車資免費。

（示意圖／許元馨攝）

台北捷運公司表示，今年跨年循例自31日上午6時起至115年1月1日24時，連續42小時營運不收班，板南線及淡水信義線自當天晚間5時起以最密班距行駛，松山新店線則自晚間10時30分至隔天上午6時推出優惠，此跨年優惠時段，民眾如果從南京三民及台北小巨蛋站乘車離場，當趟車資免費。

此外，國父紀念館站因應大巨蛋演唱會後22時30分散場觀眾及參加跨年晚會出站旅客，屆時車站將引導演唱會散場觀眾由出口5進站，參加跨年活動旅客則引導由出口2、出口3、出口4出站，請民眾依現場人員引導。貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場人潮疏運完畢為止。

北捷也指出，因應跨年疏運，12月24日起台北捷運Go App「AI智慧客服」新增「資訊快捷入口」功能，旅客可透過該功能快速查詢路線營運狀況、路網圖、時刻表及各站首末班車等資訊；亦可掃描跨年「2線進、3線離」宣導海報的QR Code，查看各路線運轉狀況，歡迎民眾多加利用。

