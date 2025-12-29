北捷跨年加強疏運 這時段2捷運站「不限站數、車資」進站免費

【緯來新聞網】為有效分散人潮，因應臺北大巨蛋演唱會及跨年活動散場，臺北捷運再次推出松山新店線搭乘優惠。自114年12月31日22時30分至115年1月1日6時，從南京三民站、臺北小巨蛋站進站搭車的旅客，可享不限站數、當趟車資免費的搭乘優惠，跨年夜返家更順暢、安全。

因應臺北大巨蛋演唱會及跨年活動散場，臺北捷運再次推出松山新店線搭乘優惠。（圖／臺北捷運提供）

臺北捷運公司指出，根據以往經驗，演唱會及跨年散場，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，呼籲民眾與其排隊等候進站，不如步行搭乘松山新店線。



114年12月31日22時30分至115年1月1日6時，持電子票證從南京三民站、臺北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數、當趟車資免費優惠措施；使用單程票者，可至南京三民站或臺北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。

廣告 廣告

因應臺北大巨蛋演唱會及跨年活動散場，臺北捷運再次推出松山新店線搭乘優惠。（圖／臺北捷運提供）

配合臺北市政府前廣場跨年晚會，114年12月31日6時起至115年1月1日24時，連續42小時不收班營運（小碧潭支線及新北投支線除外）。31日跨年夜加密班距，板南線最短班距2至3分鐘，淡水信義線最短班距3分鐘，視人潮彈性調整，貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場疏運完畢為止。



為加強疏運，呼籲旅客採「2線進場、3線離場」，進場時利用板南線、淡水信義線進場，散場可選擇板南線、淡水信義線、松山新店線，避開市政府站及臺北101/世貿站候車人潮。

因應臺北大巨蛋演唱會及跨年活動散場，臺北捷運再次推出松山新店線搭乘優惠。（圖／臺北捷運提供）

更多緯來新聞網報導

瑞凡到底要愛誰！林凡篡位成功 當朱芯儀面緊握温昇豪

將北捷隨機攻擊歸咎《角頭》 高捷不爽嗆聲：胡扯八道！