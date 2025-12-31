北捷跨年夜出動鋼叉盾牌、近2900人維安 民眾仍憂安全

北捷12月31日迎來跨年人潮，受1219隨機傷人事件影響，北捷除增加防禦鋼叉、防禦盾牌等裝備，同時派遣近2900人維安與引導遊客，並提升保全巡檢頻率，但仍有民眾出於擔憂而更改活動內容。

台北捷運為31日跨年增派維安人力和加配防暴裝備。（示意圖／資料照／北捷提供）

北捷31日表示，因應跨年夜大量人潮，「潮天團」會在4大熱門站點含國父紀念館站、市政府站、南京三民站與小巨蛋疏導人流，由於1219隨機傷人事件影響，北捷在2026年跨年加派維安人力，全系統動員將近2900人，台北市警局和警政署也共派2156名警力、858名民力維安。

此外，北捷在14個重點車站指揮中心加配防禦盾牌、防禦鋼叉和伏暴魔束帶等防禦裝備，捷運公司保全巡檢頻率從1天4次增加至1天8次，就為了給旅客安心的乘車出遊過程。

但有部分民眾仍難掩擔憂，據《聯合新聞網》報導，有民眾透露，原先打算和親友享受跨年聚餐，考量跨年夜人潮眾多且擁擠，加上先前隨機傷人案陰霾未散，他們只好改期。

