北捷跨年夜「潮天團」出動！進駐4車站 唱歌講笑話舒緩人潮

為迎接跨年，台北捷運31日再度出動由北捷站長、站務專員、行車專員、維修人員及行政人員組成的「潮天團」進駐市政府站、台北101／世貿站、象山站、國父紀念館站等4個重點車站，隨時宣導旅客注意安全，在車站人潮管制時唱歌、講笑話，紓緩旅客等候進站情緒。此外，因應台北大巨蛋演唱會及跨年活動散場，民眾從南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車的旅客，可享不限站數、當趟車資免費的搭乘優惠，藉此達到分流效果。

北捷指出，根據以往經驗，演唱會及跨年散場，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，呼籲民眾與其排隊等候進站，不如步行搭乘松山新店線。

北捷說明，114年12月31日晚間10時30分至115年1月1日上午6時，持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數、當趟車資免費優惠措施；使用單程票者，可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。

在跨年維安方面，北捷已自12月21日起連續3天，全系統117個車站密集執行無差別攻擊維安演練，加強無差別攻擊維安演練，車站增加防護設備，加強跨軌道運輸業及警消單位危安通報測試；跨年夜當晚，則會同警方加強巡檢頻率，並指派專人監看重點車站監視器，加強監控，精進安全防護與應變機制。

北捷表示，跨年將由行控中心指派專人監看重點車站監視器，即時掌握狀況；重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備；重點車站站長、保全增加安全巡檢頻率，台北車站、中山站、西門站、忠孝新生站及市政府站五大重點車站每日增派5名保全。

至於北捷歷年都會在車站協助舒緩民眾心情的「潮天團」今日也將出動，今年有19個團員，分別派駐市政府站、台北101／世貿站、象山站、國父紀念館站等4個車站、7個重要出口，注意旅客安全及需要，在車站人潮管制時使出渾身解數說學逗唱，發送神秘小禮物，成為北捷跨年夜的一大特色。

北捷「潮天團」於民國101年正式成軍，「潮」有「人潮」、「新潮」的意思；為了跨年輸運任務，個個勤練歌藝、蒐集冷笑話，要用輕鬆幽默的方式，陪伴跨年排隊進站搭捷運的人潮。

