北捷跨年疏運不收班 南京三民.小巨蛋站進出搭車免費

每年的跨年散場，都是北捷最大的考驗。今年北捷一如往常，宣布42小時不收班，而為了分流，更是加碼祭出優惠，民眾跨年散場後，只要走30分鐘左右，到比較遠的小巨蛋站或南京三民站搭車，就能夠享有單趟免車資，讓你開心快年，免費回家。

韓國女團KARA"Mr."：「La-la-la-lala-la。」

招牌屁屁舞，真的能親眼看到了！韓國女團KARA，睽違12年，重返台灣，站上台北跨年舞台，為了搶看偶像，粉絲頂著低溫，一早就來排隊。

KARA粉絲：「七點（從台中）到台北，是自己的偶像，所以就想要來看海景第一排，隔天搭第一班車回台中。」

玖壹壹粉絲：「七點（來排隊），因為我們很喜歡他們，我們想看到他們，跟他們一起跨年。」





粉絲湧入，如何散場，就是台北捷運，一年一度的最大考驗（圖／民視新聞）





台北跨年，卡司堅強。粉絲湧入，如何散場，就是台北捷運，一年一度的最大考驗。今年北捷出動2900名人力投入疏散，呼籲民眾，從藍線、紅線，兩線進場；藍線、紅線、綠線，三線，分流離場。

民視記者孟嘉美：「為了吸引民眾散場時走遠一點，再搭車，北捷祭出優惠，今天晚上10點半後，只要到南京三民或是小巨蛋站搭車，就可以搭到哪都不用錢。」

演唱會所在的市民廣場，走7分鐘，可以到101世貿站、走8分鐘，可以到市府站。只是大批人流全往這兩站擠，就只剩水洩不通四個字。北捷呼籲，請民眾走到南京三民站或小巨蛋站，只是單趟得徒步30多分鐘，民眾會買單嗎？





北捷呼籲，請民眾走到南京三民站或小巨蛋站（圖／民視新聞）





民眾：「每次看每年捷運大爆滿的狀態，就覺得讓人害怕，可能跟朋友一起聊天走路，其實可能走個20分鐘還好。」

民眾：「（搭車免錢）還不錯，雖然說要加班，但是至少心情會好一點，沒有花到自己的錢，加班是值得的。」

免費政策，果然收買人心。北捷全力備戰，除了祭優惠，今天上午6點起，更是連續42小時不收班。尖峰時段，80秒到4分鐘就有一班車。離峰的凌晨三點到六點，最慢等12分鐘，就有車能回家。陪民眾一路，HIGH到元旦。

