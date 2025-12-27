北捷跨年連續42小時不停駛 從「這2站」進站整趟免費搭

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

跨年在即，全台各縣市陸續公布2026跨年活動及演出陣容。台北捷運為了配合台北市政府前廣場跨年晚會活動，調整捷運班距時間，自12月31日早上6時起連續42小時營運。此外，凡持電子票證從2個特定站進站，一律免車資。

（示意圖／Unsplash）

台北捷運公司指出，為因應台北市政府前廣場跨年晚會活動，除小碧潭支線及新北投支線外，所有路線將於2025年12月31日6時至2026年1月1日24時，連續42小時營運不收班。其中板南線及淡水信義線，自17時起以最密班距行駛，貓空纜車營運時間則延長至凌晨2時，視現場人潮疏運完畢為止。

今年跨年活動延續去年松山新店線的優惠，並配合大巨蛋演唱會與跨年散場時段，2025年12月31日22時30分至2026年1月1日6時，凡持電子票證從「南京三民站」及「台北小巨蛋站」進站者，無論搭乘距離多遠，整趟車資免費。使用單程票者可於上述兩站現場專屬服務櫃檯免費領取單程票搭乘。

另外，為因應跨年疏運，自12月24日起，台北捷運Go App「AI智慧客服」新增「資訊快捷入口」功能，民眾可快速查詢路線營運狀況、路網圖、時刻表及首末班車等資訊；掃描跨年「2線進、3線離」宣導海報QR Code，也能即時掌握各路線運轉情形。

台北捷運公司提醒，跨年當晚預先加值電子票證或購買單程票，可加快進出閘門速度。

