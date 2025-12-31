北捷跨年連續42小時不打烊！松山新店線「這2站」進站免費搭 時段曝光

北捷為因應台北大巨蛋演唱會及跨年散場，推出「松山新店線」搭乘優惠。北捷示意圖。李政龍攝



北捷為因應台北大巨蛋演唱會及跨年散場，推出「松山新店線」搭乘優惠，自今晚（12/31）22時30分至明天（2026/1/1）上午6時，從南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車的旅客，可享不限站數、當趟車資免費的搭乘優惠。同時，配合北市府跨年晚會，今天6時起至明年元旦24時，除小碧潭支線、新北投支線之外，其他各線連續42小時不收班營運，陪伴大家一起跨年。

北捷公司指出，根據以往經驗，演唱會及跨年散場，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，呼籲民眾與其排隊等候進站，不如步行搭乘松山新店線。因此，只要在今晚22時30分至2026年1月1日6時，持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數、當趟車資免費優惠措施；使用單程票者，可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。

廣告 廣告

北捷跨年免費搭乘資訊。台北捷運公司提供

北捷跨年推出松山新店線（綠線）從南京三民、台北小巨蛋進站免費搭優惠。台北捷運公司提供

北捷表示，配合台北市政府前廣場跨年晚會，今晚6時起至2026年1月1日24時，連續42小時不收班營運（小碧潭支線及新北投支線除外）。31日跨年夜加密班距，板南線最短班距2至3分鐘，淡水信義線最短班距3分鐘，視人潮彈性調整，貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場疏運完畢為止。

北捷提醒，為加強疏運，呼籲旅客採「2線進場、3線離場」，進場時利用板南線、淡水信義線進場，散場可選擇板南線、淡水信義線、松山新店線，避開市政府站及台北101/世貿站候車人潮。跨年期間人潮眾多，隨時提高警覺，發現異常狀況時立即通報並請保持冷靜，聽從工作人員指示儘速離開現場。

北捷提醒民眾參加跨年活動留意自身安全。台北捷運公司提供

北捷指出，跨年活動當天危安方面，將由行控中心指派專人監看重點車站監視器，即時掌握狀況；重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備。跨年夜當晚，則會同警方加強巡檢頻率，並指派專人監看重點車站監視器，加強監控，精進安全防護與應變機制。

除此之外，跨年及燈節期間，重點車站站長、保全增加安全巡檢頻率，台北車站、中山站、西門站、忠孝新生站及市政府站五大重點車站每日增派5名保全。同時，當發生多區域火災警報及複合式異常狀況，即視同危安事件，立即啟動危安SOP，即時應變處置。通報聯防方面，加強落實警消單位、軌道運輸同業、聯合防災中心或共構聯開單位橫向聯繫，確保在重大突發事件時迅速應對。

此外，捷運市政府站、台北101/世貿站、國父紀念館站、象山站等重點管制車站，設置緊急醫護站與博愛優先通道，並擴大淨空緩衝區，現場加派人力舉牌宣導，請旅客勿推擠、維護自身與他人安全。

相關跨年營運資訊，可參考台北捷運臉書、捷運及貓纜各站跑馬燈、廣播及張貼公告等方式宣導；或可瀏覽北捷公司網站（https://www.metro.taipei/），或洽詢本公司代表號（02）25363001轉9，或台北市民當家熱線1999（外縣市02-27208889）。

更多太報報導

快訊／祕魯馬丘比丘觀光火車對撞 司機慘死逾40傷

2縣市大雨特報！今晚跨年迎風面有雨 入冬最強冷空氣明殺到、周五探7℃

新年開心領錢！ 1月11檔除息債券ETF搶先看