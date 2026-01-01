北捷跨年運量 較去年少9萬人次

「台北最High新年城－跨年晚會」1日凌晨落幕，台北捷運統計，從民國114年12月31日清晨6時起24小時，捷運全系統運量達304萬餘人次，較去年減少約9萬人次；為及早恢復市容，北市也動員716名清潔隊人力、26輛清潔車，在1小時內將一般垃圾10.8公噸、資源回收5.7公噸清運完畢。

為紓解跨年人潮，北捷循例從去年12月31日清晨6時起連續營運42小時，民眾在大巨蛋演唱會與跨年散場後，前往南京三民站、台北小巨蛋站搭車，可享免費的搭乘優惠。

為觀察優惠措施的成效，北捷統計，114年12月31日晚上10時30分至115年1月1日上午6時，南京三民站跨年進站約8500人次，相較113年增加約2100多人次；台北小巨蛋站進站約4400人次，相較113年增加近600人次，有效達到分線分站目的。

不過，統計114年12月31日清晨6時至1日清晨6時，捷運全系統運量為304萬餘人次，較去年313萬人次減少約9萬人次，人數較去年略減，與日前北捷隨機殺人事件及天候不佳有關。

北捷表示，今年投入服務人力近2900人，引導旅客動線、月台警戒、車站巡檢，必要時配合車站執行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制，守護旅客平安回家；在跨年危安防護方面，跨年當天啟動強化措施，由行控中心指派專人監看重點車站監視器，即時掌握狀況。

環保局指出，今年跨年活動延續「低碳、減廢、節能」的環保主軸，跨年夜當晚，環保局出動清潔隊員、環保義工共同執行維護作業，讓市府周邊恢復原本整潔面貌，另外，當日並無接獲活動擴音設施噪音陳情案件。

此外，新北捷運公司1日宣布，統計至114年12月31日跨年夜收班為止，114年全年總運量突破3009萬人次，環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌創下公司營運以來歷史新高。相較113年全年的2135萬人次，整體成長幅度超過40％。