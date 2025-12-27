北捷跨年42小時不打烊 小巨蛋、南京三民進站免費搭

下周三（31日）就是跨年夜，許多民眾已計畫好行程，台北捷運宣布，為配合台北市跨年晚會，從12月31日早上6點起，連續42小時營運不收班，一路開到明年1月2日凌晨0點。此外，從南京三民站、台北小巨蛋站進站的乘客，無論搭乘距離有多遠，車資一律免費。

台北捷運公司表示，為配合台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，除了小碧潭支線及新北投支線外，其餘線路自114年12月31日6點起至115年1月2日0點，連續42小時營運不收班。主要路線板南線及淡水信義線，自31日下午5點起以最密班距行駛提供服務，貓空纜車也延長營運至凌晨2點，視現場人潮疏運完畢為止。

廣告 廣告

北捷也公告松山新店線優惠措施，配合大巨蛋演唱會與跨年散場時段，跨年當天晚上10點30分至元旦上午6點，推出不限站數當趟車資免費的搭乘優惠，鼓勵民眾步行前往南京三民站、台北小巨蛋站乘車；使用單程票者可於現場專屬服務櫃台免費領票搭乘。

因應跨年疏運，12月24日起台北捷運Go App「AI智慧客服」新增「資訊快捷入口」功能，旅客可透過該功能快速查詢路線營運狀況、路網圖、時刻表及各站首末班車等資訊；也可掃描跨年「2線進、3線離」宣導海報的QR Code，查看各路線運轉狀況。

更多中時新聞網報導

HBL》劉廷寬、任語璿合攻63分 松山3連勝

場勘台北文華東方 陳漢典Lulu傳1月辦婚宴

阿妹台東跨年 揪玖壹壹眾星獻聲音彩蛋