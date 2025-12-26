北捷跨年42小時不打烊！「這2站進站0元」省錢時段曝光

生活中心／朱祖儀報導

北捷將迎來跨年人潮。（圖／北捷提供）

今年即將到尾聲，不少人已經開始計畫跨年行程。台北捷運宣布，為配合12月31日台北市政府舉辦的跨年晚會，循例從12月31日早上6時起，將連續42小時營運不收班，一路開到1月1日晚間24時。另外，北捷也祭出優惠，鼓勵民眾當晚從松山新店線的南京三民站及台北小巨蛋站進站，無論搭乘距離有多遠，車資一律免費。

北捷表示，為配合台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，除了小碧潭支線及新北投支線以外，其餘線路將循例自114年12月31日6時起至115年1月1日24時，連續42小時營運不收班。其中主要路線板南線及淡水信義線，自17時起以最密班距行駛提供服務，貓空纜車也延長營運至凌晨2時，視現場人潮疏運完畢為止。

廣告 廣告

北捷透露，今年跨年活動也將延續去年松山新店線的優惠措施，並配合大巨蛋演唱會與跨年散場時段，自114年12月31日22時30分至115年1月1日6時，凡持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數當趟車資免費優惠措施；使用單程票者，亦可至南京三民站或臺北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。

北捷建議，可從台北小巨蛋或南京三民站進站。（圖／台北捷運）

另外，因應跨年疏運，12月24日起台北捷運Go App「AI智慧客服」新增「資訊快捷入口」功能，民眾可透過此功能快速查詢路線營運狀況、路網圖、時刻表及各站首末班車等資訊，也可以掃描跨年「2線進、3線離」宣導海報的QR Code，查看各路線運轉狀況。北捷也提醒，跨年當晚可預先加值電子票證或事先購買單程票，可加速進出閘門。

更多三立新聞網報導

比除濕機更強！他家裝「1電器」用過回不去 衣服速乾、電費超省

全班「0人報名畢旅」！班導公告回校上課 過來人秒懂：行程爛又貴

便當店免費熱湯「整鍋料沒人撈」！內容物曝光 全場嚇傻：太恐怖

不是詐騙！監理站突通知「發6000元獎金」 萬人見條件驚：這紀錄超猛

