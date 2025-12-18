北捷跨年42小時不收班 信義區3階段交管 55線公車改道

北市交通局為配合跨年活動，自31日晚間7時起至115年1月1日上午3時止，於信義計畫區分3時段進行交通管制，包含松仁路、信義路、基隆路、逸仙路、仁愛路及忠孝東路等區域，越接近晚間10時管制範圍越大。（本報資料照片）

台北市政府將於31日舉行「台北最High新年城2026跨年晚會」，北市交通局為配合活動，自31日晚間7時起至115年1月1日上午3時止，於信義計畫區分3個時段進行交通管制，包含松仁路、信義路、基隆路、逸仙路、仁愛路及忠孝東路等區域，越接近晚間10時管制範圍越大。此外，周邊公車有37路線將配合延後收班至凌晨1點半；台北捷運則是從31日上午6時起連續「42小時不收班」。

北市跨年倒數不到兩周，由於預期將有大量人潮湧入北市信義商圈，交通局於31日晚間推出周邊管制措施，將分三階段擴大管制車輛出入，包含YouBike於管制期間亦將停止使用。此外，市府廣場前搭設舞台將自24日至26日封閉市府路5線道，27日會封閉新仁愛路，27日至115年1月2日同步封閉市府路及新仁愛路。

廣告 廣告

北市運輸管理科長朱宸佐指出，跨年當天，將分為三階段交管，第一階段為松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南，該區域從晚間7時起實施車輛只進不出。

朱宸佐說，第二階段則是晚間8時起自10時，擴大範圍納入逸仙路及仁愛路段並實施禁止車輛進出；第三階段則是晚間10時到1月1日凌晨3時，範圍擴大至忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路段管制。

朱宸佐提醒，自31日晚間5時起，於管制區範圍內路邊汽機車停車格禁止停車，周遭YouBike租借站也會暫停營運，於管制區內也禁止騎乘，呼籲民眾避開管制時段並多利用大眾運輸前往會場。

至於大眾運輸均有配合跨年延時營運，北捷將依照往例自31日起上午6時實施「42小時不收班」；同時配合蔡依林大巨蛋演唱會散場時段，在31日10時30分至115年1月1日上午6時間，推出不限站數當趟車資免費優惠，鼓勵民眾步行至台北小巨蛋站及南京三民站搭乘。

北捷強調，跨年當日主要路線板南線及淡水信義線將從晚間5時展開最密班距，板南線最短班距為2至3分鐘，信義淡水線最短班距為3分鐘，並依情況調整，預計元旦上午3時可完成疏運。

在公車部分，公運處表示，跨年期間預估將有55線公車改道、計114個站位取消，管制區內之公車路線，改行駛松德路、市民大道、松隆路、永吉路、敦化南路或基隆路等道路，詳情可上跨年晚會官網查詢。

公運處指出，活動有4線接駁車，往捷運忠孝新生站民眾可至仁愛路與延吉街口搭乘；往捷運公館站至基隆路與文昌街口搭乘；往木柵、景美民眾至信義、松德路口西側乘車；往捷運南京三民站者自大巨蛋搭乘。

更多中時新聞網報導

羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆

48歲崔江姬1打4 首戰動作戲

林光寧病逝 女婿蕭敬騰忍悲工作