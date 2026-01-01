北捷跨年42小時不收班 疏運304萬人次 較去年略減

北捷表示，今年全系統共投入服務人力近2900人，引導旅客動線、月台警戒、車站巡檢。（台北捷運公司提供／張珈瑄台北傳真）

台北捷運1日凌晨2時完成跨年疏運，總計自民國114年12月31日上午6時至115年1月1日上午6時，運量為304萬餘人次。（張珈瑄攝）

「台北最High新年城－2026跨年晚會」1日凌晨落幕，台北捷運於凌晨2時完成跨年疏運，今年跨年當天適逢上班日，加上台北大巨蛋演唱會帶來大量人潮，總計自民國114年12月31日上午6時至115年1月1日上午6時，捷運全系統運量為304萬餘人次，較去年313萬人次減少約9萬人次。

為疏散人潮，今年延續松山新店線優惠措施及「跨年搭綠線－棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆」的乘車策略，鼓勵民眾於大巨蛋演唱會與跨年散場後，前往捷運南京三民站、台北小巨蛋站搭車，可享不限站數當趟車資免費的搭乘優惠。

據統計，114年12月31日晚上10時30分至115年1月1日上午6時，南京三民站與台北小巨蛋站共有約1.1萬張電子票證刷進、發出1500多張單程票；南京三民站跨年進站約8500人次，相較113年增加約2100多人次；台北小巨蛋站進站約4400人次，相較113年增加近600人次，有效達到分線分站目的。

北捷表示，今年全系統共投入服務人力近2900人，引導旅客動線、月台警戒、車站巡檢，必要時配合車站執行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制，以及電扶梯管制、車站閘門服務、車票販售與維護秩序等工作，守護旅客平安回家。

北捷指出，在跨年危安防護方面，加強無差別攻擊危安演練，車站增加防護設備，加強跨軌道運輸業及警消單位危安通報測試；跨年夜當晚會同警方加強巡檢頻率，並指派專人監看重點車站監視器，加強監控，精進安全防護與應變機制；另警方加派警力進駐捷運站，執行守望與巡邏勤務。

北捷表示，自114年12月21日起連續3天，全系統117個車站密集執行無差別攻擊危安演練外，後續各站每周持續演練一次，確保所有人員熟悉應變流程。跨年當天啟動強化措施，由行控中心指派專人監看重點車站監視器，即時掌握狀況；重點車站指揮中心配置防禦盾牌，防禦鋼叉及伏暴魔束帶。重點車站站長、保全增加安全巡檢頻率，台北車站、中山站、西門站、忠孝新生站及市政府站5大重點車站每日增派5名保全。

北捷指出，在加強旅客服務方面，台北捷運Go App「AI智慧客服」新增「資訊快捷入口」功能，旅客透過該功能快速查詢跨年疏運措施、路線營運狀況、路網圖等資訊；亦可掃描跨年「2線進、3線離」宣導海報的QR Code，查看各路線運轉狀況。

北捷每年跨年均會出動北捷「潮天團」，跨年夜進駐捷運市政府站、台北101／世貿站、象山站、國父紀念館站等4個重點車站，隨時注意旅客安全。（台北捷運公司提供／張珈瑄台北傳真）

北捷說，每年跨年均會出動的北捷「潮天團」，跨年夜進駐市政府站、台北101／世貿站、象山站、國父紀念館站等4個重點車站，隨時注意旅客安全；此外，跨年北捷循例連續42小時營運不收班（小碧潭支線及新北投支線除外），視人潮狀況調整班距疏運旅客。

