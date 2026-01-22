北捷踹嬤Fumi上女廁遭投訴！發5點聲明回擊

Fumi阿姨針對上女廁爭議，做出回應。(陳祖棣攝影)

台大外文系畢業生「Fumi阿姨」去年9月在台北捷運踹飛逼讓座的白髮婦，一夕之間爆紅，IG粉絲從100多人暴增到8.6萬。近日，她受訪坦言曾上女廁被投訴，消息傳開後，被網友質疑行為不妥，亦使外界探討跨性別、公共空間與女性權益。面對輿論壓力，Fumi發布5點聲明表態。

Fumi於21日晚間在threads發出5點聲明，公開表達自身的立場，包括「並沒有反對使用無障礙空間以及友善空間」、「並沒有表態支持什麼生育政策」、「並沒有換證（指免術換證）」、「愛並感恩所有女性」以及「並沒有要造成女性的威脅或困擾」。

Fumi提到，當被粉絲稱讚比其他人漂亮時，他多半回應「每個人都有自己的美」，不認為自己的外型符合主流審美，也不覺得本身的審美觀會造成其他女性的困擾。要是有人看不慣，可稱呼他「戰鬥機或芋頭」。

接著，Fumi在留言區補充：「我可以去男廁，我不在意（我不確定別的跨性別在不在意），我只是要去上廁所。」並回嗆質疑她的網友：「妳有?我有?唷」。豈料，被許多人批評帶有威脅女性意味，Fumi解釋：「我的?跟?也是指她們來抹黑攻擊我，我也要有適當的反擊，但現在看來又被曲解抹黑了，還拿之前捷運的事情來講，如果沒有遇到，那名乘客會繼續在捷運上攻擊她們所謂『真正的女性』、『弱勢的女性』。我傻眼⋯。」

