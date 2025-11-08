北捷踹嬤Fumi阿姨為1事重現「名場面」網一面倒大讚：愛了愛了
記者簡浩正／綜合報導
還記得「Fumi阿姨」嗎？台大高材生Fumi阿姨今年9月底因在北捷上一腳踢飛白髮婦人，而受到社會關注。近日Fumi阿姨受邀替某電商宣傳，再度穿上三宅一生裙裝重現「名場面」，只不過這次拿的不是該品牌提袋，而是印有廠商LOGO的紙袋。此外，Fumi阿姨也在影片中再次強調，暴力是不對的。內容讓網友大讚，直說「實在太好笑！」、「超級可愛，愛了愛了」。
Fumi阿姨近日接受跨國電商購物廠商宣傳邀請，幫忙拍攝新服務的宣傳影片，還再度穿上三宅一生黑色裙裝，重現「幫我拿一下」遞出袋子，再作勢出腳踹人的動作。接著，Fumi阿姨在影片中提到，這是開玩笑的，並重申暴力是不對的。
不過，影片背景音樂甚至還配上捷運的關門提示聲。讓Fumi阿姨自己也在IG下方留言笑稱「不准在那邊給我用關門嗶嗶聲，我要死。」讓不少網友在下方留言：「超級可愛，愛了愛了」、「美女姊姊～try one more time」、「廣告太強了」等話語。
回顧事件經過，北捷今年9月發生「飛踢事件」，一名白髮婦人搭乘淡水線時，強逼台大高材生「Fumi阿姨」讓出優先席，還動手以袋子敲打對方。衝突升級後，Fumi阿姨一腳將她踹飛，畫面曝光後引發社會關注。
更多三立新聞網報導
一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗
川普白宮砍減肥藥價 藥廠代表「當場昏倒」台灣諾和諾德：非本公司員工
補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平
民怨炸鍋！「補充保費」新制急轉彎 林靜儀曝心境：憂「1挑戰」
其他人也在看
完美還原北捷踹嬤場面！台大高材生Fumi阿姨「穿三宅一生」再出腳 網：太敢玩了吧
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導因為在北捷優先席事件中「踹嬤」而爆紅的台大高材生「Fumi阿姨」，事隔一個月後受到台灣亞馬遜（Amazon）的邀請，為跨境物...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
吳彥祖與妻隔23年同框工作！恩愛照曝光 「夫妻臉」震撼網：一模一樣
香港男星吳彥祖參與過許多電影演出，讓觀眾印象深刻，感情方面則跟妻子Lisa Selesner（雷珊）結婚15年，近日，吳彥祖曬出與老婆同框畫面，坦言這是他23年來首度再跟老婆一起工作，掀起不少人關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
黃明志捲謀殺案、涉毒恐遭鞭刑 她曝嚴刑威力：鞭一下就半死
網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，命案不只扯出黃明志在場，他還因疑似持有毒品遭逮，其中尿檢時也被驗出四種毒品呈陽性反應，根據當地法規，如罪名成立恐遭到鞭刑，然而，在新加坡旅居30年的台灣知名歌仔戲演員洪秀玉透露當地也保留鞭刑，而且威力驚人:「打一下就半死」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了
人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
啦啦隊女神飛出國穿太辣！胸前拉鍊下滑「整片事業線」粉絲嗨爆
（記者張芸瑄／綜合報導）啦啦隊女神短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員， […]引新聞 ・ 1 天前
重現北捷踹嬤名場面！Fumi阿姨「穿三宅一生」再出腳：暴力是不對的
曾因北捷讓坐爭議「踹嬤」爆紅的台大高材生Fumi阿姨，時隔一個月再度引發話題，這回她是受邀為亞馬遜（Amazon）跨境物流新服務拍攝宣傳影片，片中重現「踹人名場面」，幽默重現「You can try one more time」，但她也在影片中強調，暴力是不對的。太報 ・ 13 小時前
棒球／林立在名單卻不會出賽 古久保有意「一日總教練」
中華職棒今年度冠軍隊樂天桃猿今（8）將在主場樂天桃園棒球場迎戰同集團的NPB日本職棒東北樂天金鷲，兩隊正面交鋒精采可期，桃猿隊長林立雖在賽會名單內，卻不在今天出賽人選中，對此總教練古久保健二賽前笑說，讓他當一日總教練好了。人間福報 ・ 6 小時前
毛骨悚然！科學家發現「全球最大蜘蛛網」 竟藏11.1萬隻
即時中心／徐子為報導羅馬尼亞科學家日前發現了「全球最大蜘蛛網」，讓所有怕蜘蛛的人夢魘成真，據估計，這張網居住約11萬1千隻蜘蛛。這項令人毛骨悚然的發現，詳細記載於期刊「地下生物學」（Subterranean Biology）。民視 ・ 1 天前
一踹而紅！Fumi姨重現飛踢名場面 網讚：太可愛
一踹而紅！Fumi姨重現飛踢名場面 網讚：太可愛EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
殺于朦朧兇手難逃了！神界司法官出手 特製紙人、草鞋、黑令旗抓邪惡人
于朦朧死的不明不白，兇手還逍遙法外。民間信仰城隍爺掌管陰間法律，嘉義《嘉邑二隍殿 安溪二城隍爺》乩身林侑均接獲神明感應，特別為中國藝人《于朦朧冤死事件》製作紙人、草鞋與黑令旗三項法物，象徵請陰間六司六將出面協助追兇、還原真相。林侑均強調：「正義或許會遲到，但不會缺席。城隍爺掌管陰陽律法，必能使冤魂得以伸冤，真相終會大白於天。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
重現飛踢經典場面 Fumi阿姨再出腳 這次沒拿三宅一生
台大外文系畢業高材生「Fumi阿姨」，9月因在北捷踹飛逼讓座的婦人獲得關注，近期她受邀為廠商拍宣傳片，重現當時場面，再度引發話題。只見她重新穿上三宅一生背心長裙，遞出印有廠商Logo的紙袋後做出腳踹人的動作，不過也在影片中強調，暴力是不對的。中時新聞網 ・ 12 小時前
一晚3千元送迎賓點心？知名DJ驚見這縣市旅館「浴缸長菇」 一票人傻眼
疫情解封後，民眾瘋狂出國旅遊，即使是假期短暫，仍有不少人選擇飛往日本、南韓等地，而非國內旅遊。加上國內飯店與民宿價格居高不下，讓不少人望而卻步，也導致今年國旅明顯衰退。知名DJ FTK、音樂廠牌「洞穴The Cave」創辦人，因演出活動需住宿一晚，卻意外發現網路上驚人的評論，有旅館房間「浴缸旁竟長出香菇」，住宿環境令人傻眼，貼文曝光後，也引起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
200萬年「冰河水」晶瑩剔透！他用杯子撈來喝 下秒就出事
醫師警告，冰河水雖看似清澈，其實可能藏有百萬年前的遠古微生物、梨形鞭毛蟲或動物排泄物。曾有男子直接喝未煮沸的冰河水，結果腹部立刻咕嚕作響。專家提醒，冰河水含有病原體或重金屬的風險極高，若不得已必須飲用，務必煮沸至少3分鐘，以避免嘔吐、腹瀉等健康危害。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
她是阿姨、繼母還是親生母？ 一紙鑑定報告揭42年複雜親子關係
台南張姓婦人曾在42年前未婚生子，礙於當時保守的社會氛圍和拮据的經濟條件，她沒辦法獨自養大小孩，甚至無法替兒子申報戶口。萬般無奈之下，她只好央求親姊姊和郭姓姊夫收養，讓兒子在一個完整的家庭中成長。往後多年，又陸續發生一連串變故，結果張婦竟成為兒子的養母，直到近來兒子才向法院申請確認母子關係。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
澳洲鮮肉弟「活吞蛞蝓」癱瘓8年 嚴重腦炎病逝
澳洲鮮肉弟「活吞蛞蝓」癱瘓8年 嚴重腦炎病逝EBC東森新聞 ・ 1 天前
加油站員工太無聊 用客人車子灰塵畫畫 百萬人看成品傻：該跳槽了
正所謂臥虎藏龍，高手隱藏在民間！日前一名加油站員工，看到客人車子上滿滿灰塵，一時興起，直接用手指在上面作畫，未料最後的成品讓網友驚呆，紛紛留言要他快點轉換跑道，根本是被加油站耽誤的畫家。中時新聞網 ・ 1 天前
第2個于朦朧？靈媒曝28歲男神郭俊辰已遇害 疑派替身現身機場！網揪：耳朵臉型都不一樣
37歲中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，事件至今仍在網路上延燒各種陰謀論。與他曾合作《太子妃升職記》的28歲男星郭俊辰，近期也被爆出「遭滅口」傳聞。雖然有粉絲曬出郭俊辰週三（5日）現身機場的影片，似乎打破謠言，但不少網友卻認為影片中的人與過去直播裡的郭俊辰外貌不符，懷疑是「替身」出面。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
龜山大坪頂公園改建啟動 打造全齡共享特色綠地新亮點
為提升市民休憩空間與生活品質，桃園市政府近年啟動「龜山大坪頂公園改建計畫」，該基地位於龜山林口生活圈核心地帶，鄰近林口長庚醫院、機場捷運及科技園區，交通便捷、人口密集，具高度發展潛力。由於當地雖有多座小型鄰里公園，卻缺乏大型遊戲場及廣闊綠地，市府期盼透過本次改建，進行全區整體規劃，打造兼顧全齡共享、桃園電子報 ・ 12 小時前
「DNA之父」辭世享耆壽97歲 34歲獲諾貝爾獎亦深陷爭議
1953年共同發現去氧核醣核酸（DNA）雙螺旋結構的美國生物學家華生（James D. Watson）辭世，享耆壽97歲。他的突破性發現引發了醫學、犯罪偵查和倫理學等革命。但這位「DNA之父」也因晚年發表涉種族歧視的冒犯性言論，而遭到譴責和審查。中天新聞網 ・ 10 小時前
于朦朧案延燒！郭俊辰現身機場遭疑是替身 網友比對臉型、耳朵全不同
中國男星于朦朧於今年9月清晨墜樓身亡，消息震驚兩岸娛樂圈。警方初步通報為「酒後意外墜樓」，並排除刑事案件，但外界始終不信。近期網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口，隨後粉絲立刻曬出郭俊辰5日現身機場戴口罩的照片，打臉傳聞，不過，這一兩天有網友仔細對比郭俊辰現身機場與直播時的臉部輪廓畫面並不一樣，質疑機場的郭俊辰是替身。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前