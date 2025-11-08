北捷踹嬤Fumi阿姨為1事重現「名場面」網一面倒大讚：愛了愛了

記者簡浩正／綜合報導

還記得「Fumi阿姨」嗎？台大高材生Fumi阿姨今年9月底因在北捷上一腳踢飛白髮婦人，而受到社會關注。近日Fumi阿姨受邀替某電商宣傳，再度穿上三宅一生裙裝重現「名場面」，只不過這次拿的不是該品牌提袋，而是印有廠商LOGO的紙袋。此外，Fumi阿姨也在影片中再次強調，暴力是不對的。內容讓網友大讚，直說「實在太好笑！」、「超級可愛，愛了愛了」。

Fumi阿姨近日接受跨國電商購物廠商宣傳邀請，幫忙拍攝新服務的宣傳影片，還再度穿上三宅一生黑色裙裝，重現「幫我拿一下」遞出袋子，再作勢出腳踹人的動作。接著，Fumi阿姨在影片中提到，這是開玩笑的，並重申暴力是不對的。

不過，影片背景音樂甚至還配上捷運的關門提示聲。讓Fumi阿姨自己也在IG下方留言笑稱「不准在那邊給我用關門嗶嗶聲，我要死。」讓不少網友在下方留言：「超級可愛，愛了愛了」、「美女姊姊～try one more time」、「廣告太強了」等話語。

回顧事件經過，北捷今年9月發生「飛踢事件」，一名白髮婦人搭乘淡水線時，強逼台大高材生「Fumi阿姨」讓出優先席，還動手以袋子敲打對方。衝突升級後，Fumi阿姨一腳將她踹飛，畫面曝光後引發社會關注。

