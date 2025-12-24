北捷車廂傳衝突 2民眾起爭執拉扯互告

「因為後面擠，我有讓人家，她自己都不下車。」警方獲報到場，男子怒氣沖沖，就在幾分鐘前，他在捷運車廂內與女乘客爆發爭執，更當場大打出手。

「她照我之後我當然把她，手機甩下來甩到地上。」

衝突在北捷中和新蘆線23日晚上6時多，正值下班尖峰時刻，車廂人潮多，警方調查，兩人因為下車讓位問題發生口角，接著互相拉扯，如今雙方都提告，互控傷害。

新北市三重分局長泰所長郭成龍表示，「男子因不滿女子持手機拍攝，出手拍掉後，雙方於車廂內互相拉扯，依《刑法》傷害罪，將2人移請新北地檢。」

捷運爆出糾紛，在1219隨機攻擊事件後的敏感時刻，讓相關單位格外留心，尤其接近年底，各大活動相繼舉辦，任何衝突都得高度戒備，各項維安備受關注。

突然一聲怒吼，民眾驚慌竄逃，警方到場制伏，北市府戒備跨年，模擬室內發生突發事件該如何應對？24日先進行預演，正式的高強度演練將在26日進行，參與對象不只警消、北捷等單位，也納入演練場域內的業者及櫃位。

台北市副市長張溫德指出，「包含轉運站跟百貨公司的店家，已經做了一些相關的溝通，我們在週五，正式演練的時候，他們會一併納進去我們的演練的科目。」

新北市長侯友宜說：「所有的相關的活動，我們會提高相關的見警率，以及更加嚴密的安全網路，讓活動都能在安全底下順利完成。」

同樣提前備戰，新北市也規劃在跨年煙火會場提高見警率防範；同時，部署警犬防爆小組、空拍機維安警力。

面對這起無差別攻擊事件，中央也先在小橘書官網，更新暴力襲擊、大規模恐攻的應對指引。

內政部長劉世芳表示，「先放在我們的官方網站，那如果預算足夠的話，我們就會把他編列成更新版的來使用。」

劉世芳表示，要是明年預算足夠，將印製新版紙本小橘書，把相關內容也納入。