北捷車廂內口角衝突！女子失控喊「要殺人」 警方帶回未發現違禁物品

台北捷運新蘆線古亭站10日晚間，一名女子在列車行進間與其他乘客發生爭執，情緒激動之下大喊「要殺人」，導致車廂內乘客驚慌，有民眾緊急按下對講機通報。警方接獲報案立即派員到場處理，將涉事女子帶下列車，並聯繫家屬處理。

女子喊「要殺人」 警方迅速介入調查

警方晚間6時許接獲報案後，立即派遣捷運警察、站務人員及保全人員到場處理，並將涉事女子帶下列車。經初步確認，女子身上未發現違禁或危險物品，現場也未造成人員受傷或實質危害。

家屬不願帶回 案情仍待釐清

中正第二分局指出，涉案女子陳姓婦人，當時因與他人發生爭執，情緒失控，但否認喊殺人，警方已調閱捷運車廂及站內相關監視器畫面，釐清事發經過。此外，警方曾聯繫家屬協助處理，但家屬不願到場帶回。

警方呼籲，民眾於搭乘大眾運輸工具時，若發生爭執應保持理性克制，避免使用過激言語造成恐慌，影響公共運輸安全。對於任何擾亂秩序或違法行為，警方將依法處理，並持續加強捷運巡守，確保乘客安全。

