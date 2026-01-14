北捷車廂火烤食物、玩打火機 北捷：最高開罰100萬元

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

台北捷運鬧事連連，東門站昨日晚間發生乘客咆哮、用打火機烤香菇事件，又有民眾把玩打火機挑釁。台北捷運表示，經調閱監視器確認，行為均已涉及公共危險罪，已報警處理，將處1萬元以上、100萬元以下罰鍰；另未經許可攜帶危險或易燃物進入捷運，同樣可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

捷運警察隊說明，13日傍晚5時50分接獲通報，有旅客於捷運東門站列車上咆哮，經了解為一名女子疑似精神狀況不穩，有咆哮行為，現場無人受傷，經站務人員及捷警到場協助，該女情緒穩定後，由捷警陪同搭乘至劍潭站後離去。

廣告 廣告

有目擊民眾指出，該女子在東門站咆哮、使用打火機點火，稱肚子餓要烤蘑菇，還不滿車廂民眾嘲笑，大聲吆喝要對方道歉。

另則有民眾在捷運車廂撥弄打火機，干擾到其他乘客，被提醒還出聲挑釁，「你不用跟我說這個，你可以請站務人員來跟我說」，說完繼續更頻繁的撥弄打火機。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時如發現任何不法，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員及保全，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後會立即趕赴到場，以維捷運乘車安全。

北捷表示，旅客行為均已涉及刑法公共危險罪，經調閱監視器確認，已報警處理；並將依《大眾捷運法》處1萬元以上、100萬元以下罰鍰；另依《大眾捷運法》「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內」，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰；此外，其中一位旅客疑似嚼食口香糖部分，則可處1500元以上、7500元以下罰鍰。

更多中時新聞網報導

亮哲《百味》瀕失控 啟動Turbo模式

胡瓜和老友告別 慶幸曹西平走的安詳

Ozone當兵前會粉絲 煥鈞當眾剃頭展決心