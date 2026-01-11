北捷車廂爆口角！女子揚言「要殺人」嚇壞乘客 家屬不願帶回

圖僅示意，與本文無關。（示意圖／黃耀徵攝）

台北捷運古亭站昨（10）日晚間傳出有一名陳姓女子在捷運上與他人起口角糾紛，並揚言要殺人，嚇壞周遭乘客。警方獲報後衝上車逮人，初步調查，女子身上無攜帶危險物品，聯繫家屬不願意出面將女子帶回，且透過對講機報案的人也聯繫不上。詳細事發經過仍有待進一步釐清。

10日晚間6時許，台北捷運列車上爆發一起乘客口角糾紛，一名女子在車廂內與其他乘客爭執，情緒激動脫口喊「要殺人」，嚇壞周遭乘客，有人隨即按下對講機通報。

警方表示，獲報後立即派員到場，經了解該名陳姓女子在捷運新蘆線列車上與其他乘客發生糾紛引起騷動，站務員、保全、捷運警察於古亭站到場查處，經檢視未發現違禁物品，且未造成任何人危害。

警方將陳女帶回偵訊完畢後，曾聯繫陳女家屬協助處理，但家屬不願出面將其帶回，全案仍依程序偵辦中，正調閱畫面釐清事發經過。

中正第二分局呼籲，民眾如在大眾運輸工具上發生爭執，應保持理性，切勿因一時衝動而製造恐慌或干擾大眾運輸安全。警方對於違法脫序行為，必依法究辦，並將持續強化巡守，全力維護乘客與社會安全。

