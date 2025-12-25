北捷車廂爆奔逃民眾陷恐慌！蔣萬安將去上海 她怒：覺得離開1天沒差？

政治中心／黃韻璇報導

北捷說明旅客物品遺留於車上，已送回北門站待領。（圖／翻攝自Threads @hcw0928）

昨（25）日台北捷運再度爆出民眾恐慌奔逃事件，一列行經新店線「北門站」往象山方向的列車上，一名約40歲的男子突然情緒失控，手持雨傘瘋狂敲擊車窗與牆壁，巨大的碰撞聲與咆哮聲迅速在密閉車廂內引發恐慌，數百名乘客誤以為又是攻擊事件重演，紛紛往反方向狂奔推擠，幸好最後虛驚一場。不過台北市長蔣萬安28日將前往上海參加「雙城論壇」，雖然已經縮短行程，不過政治評論員吳靜怡仍質疑「蔣萬安覺得自己去上海一天離開台北市沒差？」

北捷隨機攻擊事件已經過去多日，然而大眾仍未走出陰霾，昨日因男子用傘瘋狂敲擊車窗牆壁，再度造成民眾驚恐奔逃，雖然最後是虛驚一場，僅因混亂中導致一名7旬老婦摔傷送醫，不過政治評論員吳靜怡仍發文質疑，表示「雙北捷成為民眾高度恐慌的地方，就要跨年了，蔣萬安覺得自己去上海一天離開台北市沒差？如果沒差，這就代表台北市不需要蔣萬安，蔣萬安這麼需要去上海，那就去吧」。

蔣萬安認為，首要之務是守護市民安全與城市秩序，為兼顧雙城論壇與安定民心，因此雙城論壇只去一天。（圖／記者楊士誼攝影）

此前，台北市政府表示，此次為期27日、28日的雙城論壇出訪，將只出席12月28日上午的主論壇，蔣萬安將於28日當日返回台北；市府主團仍依原訂行程，由林奕華副市長率團於12月27日出發。

市府說明，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續四天親自主持1219事件緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度、公共場所及重大活動的維安強化、傷者慰問與安撫民心的具體進展。市府表示，蔣萬安認為當前首要之務仍是守護市民安全與城市秩序，為盡可能坐鎮台北、安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程。

