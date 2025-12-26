北捷車廂男持傘敲打引騷動 警確認非攻擊事故

高喊不要擠，捷運車廂內一陣騷動、乘客突然朝同一方向奔跑，現場一片混亂，不少人被推擠跌倒在地。

車門一打開，月台瞬間湧入大批驚慌下車的人潮，四周不斷傳出「不要再擠了、下車了」的喊聲，所有人一路往出口移動，此時才開始放慢腳步，不過一路跟著狂奔的民眾還不知到底發生什麼事。

拍攝民眾表示，「不知道發生什麼事，看大家跟著跑我就跟著跑了。」

捷運警察隊隊長廖洛育說明，「本日（25日）20時32分，捷運北門站有1名男子與母親一同搭車，因故情緒不穩，其母全程在旁陪伴，惟引發列車乘客騷動奔跑，致物品掉落。」

這場耶誕節驚魂就發生在晚上8時許，北捷松山新店線一名男子疑似跟其他旅客發生碰撞，情緒失控拿雨傘敲打，引發車廂內乘客緊張，奔逃到其他車廂，沒想到引起更大恐慌，奔跑過程中造成1名婦人受傷。

廖洛育指出，「經大同分局及捷運警察隊立即派遣多名警力到場處置，現場有1名婦人在奔跑中受傷送醫。為避免後續騷動，由警方護送該母子自北門站出站，經確認非攻擊事故。」

北捷也呼籲民眾，發現任何異常行為都先保持冷靜不要驚慌，在確保自身安全的狀況下，立刻撥打110或通知車站人員到場處理。

