北捷車廂老鼠哪來的？官方調監視畫面：研判由旅客背包、提袋中竄出

台北市出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例後引起各界關注，近期也有民眾在台北捷運車廂內發現老鼠現蹤。對此，北捷今（6）日表示，已調閱監視器畫面，發現老鼠是在列車行進間由上方掉落至列車地面，研判是由旅客攜帶的背包或提袋中竄出。

北捷指出，已於2月1日起展開所有車站的清潔與消毒，並於昨（5）日啟動全路線列車清消，全面提升捷運系統防疫與環境維護層級。

有民眾在北捷車廂內發現老鼠蹤跡，北捷啟動全路線列車清消作業。圖／台視新聞

同時，先前也曾有民眾反映列車出現老鼠的情況，北捷說明，捷運車站及車廂均嚴格禁止飲食，環境不具備老鼠生存條件；過去幾件案例經查，多為老鼠從站外進入車站。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

