北捷車廂醉男高聲咆哮！嗆站務人員 嚇壞乘客

酒醉男在捷運車廂內咆哮並與站務人員起衝突，被站長請下車。 圖：取自維基百科

[Newtalk新聞] 去年12月19日北捷發生隨機砍人案震驚全台，捷運中和新蘆線的三重站6日又出現一起車廂咆哮事件，一名男子與站務人員起衝突，嚇壞車上乘客，並質疑捷運APP的通報功能操作不夠直觀。

台北捷運車廂內，一名男子喝醉酒對著空氣大聲自言自語，引起其他乘客恐慌，隨後站務人員上前關心，但男子卻開始大聲咆哮，不斷質問旁人是否有妨礙到別人，讓周遭乘客相當不安，擔心遭受波及。

隨著男子與站務人員不斷起口角衝突，最後站長將男子請下車，結束這一場鬧劇。過程中有民眾試圖利用APP進行通報，但認為通報流程不夠直觀，因為還需要輸入相關資料才能進行回報，擔心緊急時刻無法即時派上用場。

廣告 廣告

捷運公司提醒，民眾若發現任何異狀，除了保持冷靜外，也能透過對講機通知行控中心或者利用AI智慧客服通報。對於任何影響乘車安寧的行為，站務及警務人員都會即時介入，呼籲旅客遇事保持冷靜，共同維護安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

屏東內埔大樓起火疏散43人！43歲女子ICU搶救 起火前傳有爭吵聲

彰化庇護島10天4車禍！議員喊撞車可索賠 遭炎上急改口