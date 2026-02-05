北捷車廂驚見老鼠入侵！北市漢他病毒才奪命 大票人嚇壞

台北市近期出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，有名家住大安的70歲男子，在近期沒有國內外旅遊史的情況下，13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，抓捕住家周邊老鼠，有2隻驗出漢他病毒陽性。近日有網友分享，在北捷車上看到老鼠入侵，文章曝光後，瀏覽量已經破百萬。

原PO在Threads上貼出照片，可以看到一隻老鼠在捷運車廂裡亂竄。他指出，是在松山新店線上看到的，地點約莫是在南京復興到松江南京區段。讓他忍不住直呼，「原來上周老鼠就已經入侵台北捷運」。文章曝光後，不到一天瀏覽量就衝到97萬，按讚人數高達2.1萬。

廣告 廣告

對此，網友紛紛留言表示，「地鐵類的跑進老鼠不是很危險嗎」、「好可怕怎麼有勞贖」、「動物方程式」。台北市議員陳宥丞也回應，「已請捷運公司加強清消處理，並提供防治措施。」

疾管署指出，漢他病毒（Hantavirus）屬人畜共通傳染病，自然界的主要傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，感染後依臨床症狀及病程可分為漢他病毒出血熱及漢他病毒肺症候群。

而人類吸入或接觸帶有漢他病毒的鼠類排泄物，或接觸被其分泌物污染的塵土、物品，如糞便、尿液、唾液，甚至被帶病毒的齧齒類動物咬傷，都可能感染病毒。經由人與人接觸傳播的機會極低，疾管署過去指出，目前漢他病毒只有在阿根廷發現有人傳給人的情形，但這是造成肺症候群的病毒，而引起漢他病毒出血熱的病毒型別仍未有人傳給人的情形被發現。

更多中時新聞網報導

台港陸賀歲片拚場 陣容超堅強

中職》兄弟靜中求變 吶喊「奪回總冠軍」

年菜聰明吃 健康過年少負擔