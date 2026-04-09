北捷車頭藏「神祕之門」 官方曝：幾乎沒用過但超重要

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台北捷運解決民眾日常外出需求，官方透露，北捷車廂內藏有一扇神秘的門，平常幾乎都沒被使用，因為這扇門位於列車車頭處，只有在緊急時刻，乘客才能進入駕駛室，透過該扇門逃離危險區域。

台北捷運表示，北捷列車車頭藏著一扇神秘的門，雖然不能通往奇幻世界，但卻是列車發生異常、緊急狀況時，能夠撤離的重要出口，「這扇門，希望你永遠用不到，但關鍵時刻很重要！」

北捷指出，當發生緊急狀況時，乘客允許進入駕駛室使用車頭的逃生門，迅速遠離危險區域，因此這扇門最好不要被使用，但北捷仍會固定檢查，確保逃生門可以正常開啟，包括門體結構檢查、結構潤滑保養，並實際開啟進行測試。

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北捷說，日常檢修是為了確保這扇門在關鍵時刻，能順利打開、發揮作用，在日常看不見的細節裡，每一項設備都會被細心確認、穩定維護，讓每一趟旅程都能更安心。

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