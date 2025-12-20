北捷連環攻擊釀死傷！醫授煙霧彈自保重點：濕布遮口鼻、低姿態撤離

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

北捷台北車站與中山商圈昨（19）日晚間接連發生攻擊事件，造成4死11傷。嫌犯在車站內及路面投擲煙霧彈，並持刀隨機攻擊，現場一度陷入混亂。對此，整合醫學照護科醫師姜冠宇在臉書發文，提出面對煙霧彈時，民眾在第一時間可採取的自保措施。

北捷北車煙霧瀰漫。（翻攝畫面）

姜冠宇說明，若煙霧彈含有具遮蔽效果的成分，如氯化鋅，在密閉空間或高濃度接觸下，可能引發化學性肺炎或肺水腫，且症狀有延遲惡化的風險；若屬刺激性煙霧，如催淚瓦斯，則可能出現劇烈咳嗽、呼吸困難、支氣管收縮或喉痙攣，甚至引發昏厥。

姜冠宇建議，遇到類似的攻擊事件，第一時間應立刻遠離煙霧來源，避免逆向回到事發地點，並盡量朝出口或牆邊移動，降低人群擠壓風險。而當煙霧濃度過高、視線模糊時，應保持低姿態避免跌倒。若沒有口罩，可用衣物遮住口鼻，濕布效果更佳，但不應因此拖延撤離。此外，移動時以快走為主，切勿奔跑與推擠，避免造成踩踏事故。

離開現場後，若出現持續咳嗽、說話困難、血氧偏低、意識變差，或本身有氣喘、慢性肺病、心臟病史者，應盡速就醫。若眼睛、皮膚感到刺痛，應以大量清水沖洗並更換衣物。姜冠宇也提醒，協助他人前務必先確保自身安全，再評估是否具備協助能力，必要時尋求他人或相關單位支援。

