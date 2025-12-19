北捷連環攻擊！煙霧彈＋長刀 男子台北車站犯案後衝進中山砍人「百貨民眾倉庫避難」

台北一男持刀對路人隨機攻擊畏罪跳樓。（圖／翻攝畫面）

今（19）日晚間下班尖峰時段，台北市捷運系統接連發生重大公安事件。首先在板南線台北車站M7出口B1通道，驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，現場瞬間煙霧瀰漫，刺鼻氣味瀰散，造成大量旅客恐慌奔逃，站內一度陷入混亂。該名嫌犯隨後逃離現場，並前往捷運中山站繼續進行攻擊。有目擊者表示，當時正在百貨公司用餐，突見人群驚慌逃離、緊急疏散，有人衝入後場倉庫躲避，現場擁擠混亂，宛如遭遇恐攻。

有民眾在社群平台表示，誠品南西店內一度傳出「有人拿刀」的呼喊聲，逛街與用餐的民眾緊急撤離，有人衝入後場倉庫躲避，現場擁擠混亂，商場隨即進行緊急疏散。據了解，該名男子疑似在下午5時許，戴防毒面具、先是推著推車進入捷運台北車站，在人潮眾多處投擲數枚煙霧彈。該舉動導致多名旅客吸入濃煙不適。

廣告 廣告

據警方與目擊者描述，事發當下出口處傳出數聲沉悶爆裂聲，隨即可見橘白色濃煙迅速擴散，民眾紛紛摀住口鼻、驚聲尖叫，部分乘客在站體內倉皇四散，現場秩序短暫失控。這起事件也造成多名民眾不適送醫，其中有人傷勢危急。

未料嫌犯並未就此停手，他隨即轉往捷運中山站繼續施暴。現場民眾指出，男子不僅再次投擲煙霧彈，還持刀砍傷多名無辜乘客。該名男子在中山站周邊馬路及人潮聚集處，再度丟擲多顆煙霧彈，並疑似持長刀隨機攻擊民眾，導致現場再度陷入恐慌，多人受傷倒地，事件同時波及鄰近商場。

警方獲報後立即大規模封鎖中山站周邊並展開追捕。最新消息指出，嫌犯稍後遭警方包圍，過程中自高處墜落，目前已失去生命跡象，送醫搶救中。全案累計包含嫌犯在內，至少有多人受傷送醫。

警方與相關單位正持續釐清兩地事件是否為同一人所為，並調閱捷運與周邊監視器畫面，以還原完整犯案路線與動機。市府也呼籲民眾避免前往事發區域，並配合後續交通與安全管制措施。

勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

有民眾在社群平台表示，誠品南西店內一度傳出「有人拿刀」的呼喊聲，逛街與用餐的民眾緊急撤離，有人衝入後場倉庫躲避，現場擁擠混亂，商場隨即進行緊急疏散。據了解，大約在下午5時許，該名男子頭戴防毒面具、疑似先推著推車進入捷運台北車站，在人潮眾多處投擲數枚煙霧彈。該舉動導致多名旅客吸入濃煙不適。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

快訊／北車、中山站放煙霧彈砍人 犯嫌驚傳百貨公司墜樓

人妻出軌前男友！兒目睹媽媽「跟別的叔叔手牽手」 老公心碎提告

台女上海工作8年學到「有問題先發紅包」 返台實測挨轟：這叫賄賂