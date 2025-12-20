北捷連續攻擊事件後 台東強化各大型運輸場站見警率

〔記者黃明堂／台東報導〕昨日台北捷運發生歹徒持煙霧彈及持刀隨機傷人案件，台東縣長饒慶鈴隨即指示警察局應立即強化安維工作，確保縣內各大型運輸場安全。

警察局表示，昨晚立即成立應變中心，因應可能發生的意外狀況，並隨即通報各分局、外勤隊執行安維工作並嚴密督導同仁執勤概況。局長蔡燕明表示，維護縣民安全是警察局的責任，警方已與各場站保持密切聯繫，會全力持續守護民眾安全。

蔡燕明也呼籲民眾，在人潮聚集場所應注意自身安全，遇見可疑人士或有異常行為，應隨即撥打110，警察局會立即派員到場協助，確保民眾安全。

