北捷連續攻擊事件後 警方強化小巨蛋演唱會警力戒備

〔記者姚岳宏／台北報導〕北捷連續攻擊造成重大傷亡，為強化公共場所安全防護，警方昨晚針對「宇宙人」在台北小巨蛋舉辦的萬人演唱會活動，特別加派警力並持長槍戒護，轄區松山分局表示，近歲末年初，小巨蛋將有多場國內外知名藝人的演唱會及活動盛大開演，每場都會聚集上萬人，警方會全面加強周邊人潮安全維護勤務，以提升見警率與即時應變能力。

松山分局表示，昨晚勤務特別編排持長槍、配戴肩燈之巡守警力，於小巨蛋場館外、捷運台北小巨蛋站出入口、周邊重要路口與人潮聚集處執行高強度巡邏，藉由明顯裝備展現警方維護治安之決心，發揮嚇阻效果，讓民眾安心參與活動。

警方說，小巨蛋演唱會常吸引大量歌迷進場，活動前後捷運站、場館周邊道路及商圈人潮密集，為防範突發治安事件，分局未來將事前縝密規劃專案警力部署，於演唱會期間加派警力進駐重要節點，強化巡邏與定點守望。

警方也會同步結合制服警力及機動巡邏警網，形成多層次安全防護機制，針對可疑人、事、物加強辨識與盤查，並與場館保全、主辦單位及捷運公司保持密切聯繫，確保通報管道暢通，提升突發狀況處置效率。

警方呼籲，民眾如發現可疑情事，請立即向現場員警反映或撥打110通報，警方將迅速到場處理。

