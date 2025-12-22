北捷連續攻擊事件檢討 警政署：強化提升快打部隊功能

針對防範類似1219北捷連續攻擊事件發生，警政署將強化提升快打部隊功能。(記者姚岳宏攝)

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對1219台北市發生北捷連續攻擊事件，造成重大傷亡，立法院內政委員會今邀內政、衛福部、交通、法務、國安、警政等部會首長及國安會秘書長，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告，內政部長劉世芳及警政署長張榮興表示，針對大型活動、交通樞紐及人潮聚集等處所，加強巡邏、重點守望等維安勤務，提高見警率，並強化快速打擊部隊功能，提升突發事件應處量能。

此外，對於網路某些想模仿歹徒行徑的言論甚至行動，內政部也提出最嚴厲警告，台灣對於任何恐怖攻擊的行為都是零容忍，沒有模糊空間，警方與政府各單位一定嚴正執法，請民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題，也呼籲民眾發現可疑或異常，即時向警方反映。

廣告 廣告

事發後內政部分3梯次，由劉世芳、張榮興親自與全國22縣市政府警局長召開「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專案會議，就如何精進現場處置作為、強化橫向聯繫機制、加強社會安全防護、強化快速打擊部隊功能與提升專業反恐警力及加強轄內大型活動或人潮聚集處所安全維護等事項，逐一討論、盤點及檢視；要求形成多層次社會安全防護網絡，達到報案快、到場快、處置快之即時應處效能。

經調查12月21日至31日接續元旦、農曆年前各地廟會、慶祝活動，重大活動共計137場，如「台北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽盛得音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署。針對使用協勤民力，亦依總統指示加強運用，合計使用警民力共1萬7295人次，含員警1萬1902人次，民力5649人次，全面提升見警率，確保大型活動圓滿、安全進行。

警政署表示，本次襲擊事件的發生，不僅造成無辜民眾傷亡，更對於社會民心造成巨大衝擊，在這次事件中，許多第一時間見義勇為協助急救的民眾，包括為阻止歹徒行兇而不幸罹難的余先生，都是我們的英雄。沈痛之餘，再次呼籲民眾，面對危機時，仍要以保護自身安全為優先，助人與自救同樣可貴和重要。

對於今日立委關切事項，內政部將督同警政署持續辦理強化重大危安事件之教育訓練及跨機關聯合演練，全面檢視現行警力配置與指揮調度機制，精進採購員警執勤裝備及強化全民防衛意識等工作；另對於本案見義勇為，不幸犧牲生命之余先生是否入祀忠烈祠？內政部長表示，將於尊重家屬意願之前提下，全力協助相關事宜。

【看原文連結】

更多自由時報報導

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

余家昶英勇阻擋張文一整箱汽油彈 真實身分並非保全

心痛影片曝光！被砍騎士生前緊握手機停在「這一幕」 全網看哭了

拿過補助！張文大學研究報告曝光 用自己照片當範例

