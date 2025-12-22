北捷連續攻擊傷者有HIV！疾管署專線助評估 目前僅個位數需轉介

衛福部長石崇良表示，截至昨日計21通電話進線，僅個位數轉介醫療單位。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕北捷連續攻擊事件造成4死11傷的慘案，其中一名傷者為「已通報並服藥穩定控制」的HIV(愛滋病毒)感染者，雖透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，疾管署仍成立專案因應，並透過24小時全年無休1922防疫專線，由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，截至昨日計21通電話進線，僅個位數轉介醫療單位。

衛福部長石崇良今日上午出席立法院衛環委員會，並於會前指出，目前疾管署持續提供北捷隨機傷人案的暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾，有擔心的民眾都可以使用1922專線進線諮詢。

石崇良說，截至昨日計有21通相關電話，多數民眾都是擔心自己有曝露風險，僅有個位數轉介醫療單位評估，但由於不了解現場民眾的受傷情況，有些民眾可能僅是輕傷，並未到醫院就醫，因此疾管署持續開放專線提供諮詢與轉介服務，也呼籲民眾把握72小時黃金期，降低感染風險。

疾管署提醒，因血液暴露感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

此外，疾管署指出，愛滋病毒感染已成為可控制的慢性病，感染者穩定接受抗病毒藥物治療，並維持體內愛滋病毒量有效抑制達測不到(

