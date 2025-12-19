北捷連續攻擊案釀3死7傷 陳其邁提三預防及應變措施

高市增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 台北捷運今(19)日傍晚發生震驚全台的連續攻擊事件，一名頭戴防毒面罩的27歲男子，先後在台北車站及中山站發動煙霧彈與持刀隨機攻擊，造成3死、1病危、6輕重傷。高雄市長陳其邁立即在臉書發文指出，因應今晚台北捷運發生的事件，他已請市府相關局處，針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處強化安全維護及預防作為。

陳其邁表示，為防範「模仿效應」及確保高市大眾運輸及市民安全，警察局已通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務。在強化預防及應變措施方面，警察局轄區分局、刑事警察大隊、交通警察大隊、保安大隊及捷運警察隊，也針對所轄捷運、輕軌系統，落實執行強化勤務作為，包括(一)提升見警率：於尖峰時段及人潮密集之車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用，並請刑事警察大隊科偵隊加強網路巡邏；(二)強化場站聯防：責成轄區分局主動聯繫各大眾運輸場站管理單位(如高捷公司、台鐵站方)，督促其強化巡視密度。如發現有可疑人士加強辨識，一旦發現狀況，立即通報警方處理；(三)即時派員、查緝：要求勤務指揮中心110對於大眾運輸系統之報案，列為最優先派遣案件，並預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，盼於最短時間內抵達現場，防止事態擴大，並調度警力立即查緝及保全現場跡證。

預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊。 圖：高雄市政府/提供