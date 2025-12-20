北捷連續攻擊案 北市啟動「大量傷病患緊急醫療救護辦法」醫療分流

〔記者劉慶侯／台北報導〕北捷19日發生凶嫌張文隨機連續襲擊事件，台北市面臨重大傷亡事故，立即啟動「大量傷病患緊急醫療救護辦法」，針對受傷病患進行醫療分流，以便達到最快的速度搶救生命。

以此次事件為例，截至12月20日上午6時25分，事件共造成15名傷病患送醫，分別收治於台北市與新北市共10家醫院。將傷患分流到各大醫院，可以避免造成一家醫院負擔。

北市消防局表示，台北市是國際知名城市，市民及觀光旅遊人口眾多，為強化重大災害應變能力，市政府依據「緊急醫療救護法」授權，訂定「北市大量傷病患緊急醫療救護辦法」，建立明確的救護啟動標準、現場指揮體系與跨機關協作流程，確保當不幸發生重大事故時，能迅速、有序地拯救生命。

北市警消防局表示，所謂「大量傷病患」事件，是指單一災害現場傷病患人數達15人以上，或災情慘重導致人數難以立即估算的狀況。一旦發生此類事件，將由北市消防局「救災救護指揮中心」統一受理通報，並立即啟動標準應變程序。

此辦法最大的特色在於建構清晰的現場指揮架構。市政府將指派指揮官成立「前進指揮所」進行統籌，現場則設立「救護站」，並由三大功能官分工合作：消防局救護官負責現場救護與後送執行；衛生局醫療官擔任救護站負責人，是現場醫療決策的核心，擁有傷病患檢傷分類與後送醫院分配的最終決定權；警察局警戒官則維持現場秩序與交通。在各官抵達前，將由在場職位最高的相關人員暫代職責，確保指揮不中斷。

在作業流程上，辦法要求救指中心接獲通報後，須立即派遣救護人車，並同步通報衛生局「緊急及災難應變指揮中心」，後者將協調急救責任醫院預作準備並派遣支援。傷病患的後送秉持「就近、適當、分散」原則，以平衡各醫院收治量能。若災害規模超出本市負荷，將立即協調外縣市或報請中央的衛福部、消防署支援。

此外，辦法也明定北市急救責任醫院必須預先擬定應變計畫，並在接獲通知時全力收治傷病患，同時負有通報救治情形的義務。事件結束後，衛生局必須完成檢討報告，以持續精進救護作業。

這部辦法的施行，標誌著北市將以更制度化、系統化的方式，整合消防、衛生、警察等資源，為市民建構一道面對重大災害時更堅實的緊急醫療安全防線。

