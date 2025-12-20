北捷連續攻擊造成4死11傷 宇宙人萬人演唱會警方備長槍維安

因應北捷隨機砍人事件，宇宙人台北小巨蛋演唱會場外，警方也加強戒備。(記者胡舜翔攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕北捷連續攻擊造成4死11傷，讓民眾出現人潮聚集地更加小心，事件後今(20日)晚台北最大型人潮聚集活動應該是在小巨蛋的宇宙人萬人演唱會，在歌迷入場之前，場外警察也加強維安，看得到警方持長槍加強戒備。

宇宙人開唱，小巨蛋出現許多祝賀花籃。(記者胡舜翔攝)

宇宙人開唱，小巨蛋出現許多祝賀花籃，包括任賢齊送花祝賀「掌聲雷動唱響全宇宙」，另外告五人送花也幽默提到，「學長們好，你們回到未來1986，我們還沒出生，沒辦法當嘉賓，可惜了。」另外楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文則以「地球老少女」署名，送花祝福「請帶我們到你們1986藍色的夢裡，開心唱歌，快樂跳舞。」

今晚宇宙人第四度攻蛋，預告將準備長達百公尺的全透屏沉浸式巨型LED螢幕，以及極具未來感的「宇宙環狀飛碟」舞台，並帶來歌迷喜愛歌曲。

