北捷連續攻擊釀4死！吳宗憲哀傷發聲 突指一關鍵重轟：廉恥去了哪

〔記者林欣穎／台北報導〕台北捷運M8出口昨(19)日發生隨機攻擊事件，一名男子持煙霧彈與長刀，在台北車站及中山捷運站一帶犯案，事件造成4人死亡、多人受傷，震驚社會。對此，吳宗憲今也回應記者，坦言事件令人相當感傷，隨即更大砲重轟：「我們的四維八德、禮義廉恥都去了哪裡？」

吳宗憲談北捷砍人案，坦言令人哀傷。(記者陳奕全攝)

吳宗憲哀傷表示，北捷連續攻擊事件令人傷感，「台灣社會需要更多的愛與包容。或許年輕人已經被現實的情況，生存的壓力壓得透不過氣⋯只有愛與和平可以讓我們度過難關。」

不過話鋒一轉，吳宗憲也提出人與人互動缺少了互相的關懷，「人和人之間的互動，缺少了互相的關懷。這個是傳統基本道德教育全面潰敗的開始，而不是結束⋯我們的四維八德、禮義廉恥都去了哪裡？百善孝為先，可以學會孝順就可以不自私。」吳宗憲更直呼：「從捷運殺到百貨公司，我們日常生活安全的場域，已經不再是昔日的光景，教育才是最重大的問題！」

