北捷連續攻擊釀4死 林岱樺：今、明2天暫停競選活動

〔記者洪定宏／高雄報導〕台北捷運驚傳連續攻擊事件，已造成4人死亡；角逐民進黨高雄市長初選的立委林岱樺昨(19日)深夜宣布，今(20日)及明(21日)暫停競選活動，因為此時此刻，社會需要的是安靜、陪伴與安全感，避免喧鬧的政治活動。

林岱樺表示，台北捷運發生的孤狼式攻擊事件，不僅威脅市民安全，更衝擊社會的心理安定，「安全是政府最基本的承諾」，她呼籲中央與地方政府合作強化三項防衛機制，還給國人安心的公共空間：

第一、導入智慧AI監控：推動交通部與縣市政府合作，在大眾運輸系統全面建置AI影像辨識，針對異常行為(如持械、推擠)即時預警，落實「偵測在先、應變在後」。

第二、升級第一線維安：全面盤點捷運保全的防暴裝備，並要求定期舉行跨局處應變演練，確保第一線人員具備精準處置能力，將傷害降至最低。

第三、修補社會安全網：整合衛福部與地方政府情資，針對社會邊緣、具暴力傾向個案加強預警與心理輔導，從根源阻斷極端行為的產生。

